'Sarı serum sonrası ölüm' soruşturmasında muayenehane kapatıldı

Afyonkarahisar Valiliği, Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E.'ye ait özel muayenehanenin faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla durdurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, Bakanlık, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatların devam ettiği kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Selçuklu Mahallesi'ndeki özel muayenehaneye grip şikayetiyle 13 Ocak'ta giden Gündoğan'ın tetkik yapılmadan takılan serum nedeniyle hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

* Fotoğraf: Arşiv