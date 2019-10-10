"Şehir hastanesi çevresinde simsarlar türedi"

10 Ekim 2019

ANKARA (DÜNYA) – Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ilaca erişim konusunda son dönemde çeşitli zorluklar ortaya çıktığını söyledi. Ankara Eczacı Odası’nın yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri basınla bir araya geldi. Ercanlı, fiyat artış dönemleri, firmaları yerli üretime zorlama amaçlı olarak, yereli üretime başlamayan bazı ilaçların ödeme listesinden çıkarılması gibi nedenlerle ilaçlarda dönem dönem ilaç bulma zorluğu ortaya çıktığını belirtti.

Taner Ercanlı, şehir hastanelerinin çevresinde eczane bulunmamasının da bir sorun olarak ortaya çıktığını belirterek, “Şehir hastanesi çevresinde eczane bulunmaması, hastalarımızın ilaca ulaşamamasına neden olmakta ve o bölgede illegal yapılar ortaya çıkmakta, hastane çevresinde ilacını alacak bir eczane bulamayan halkımızın karşısına simsarlar çıkmaktadır. Ayrıca, reçetede bulunan hekim kaşesi ile ilacı yazan hekim farklılık göstermektedir. Henüz kaşesini teslim almamış olan hekimler ya başka bir hekim arkadaşının kaşesini kullanmakta ya da şehir hastanesinde muayene ettiği hastasına eski hastanesindeki kaşesi ile reçete yazmaya devam etmektedir” diye konuştu.

Yerlileşmeyi destekliyoruz

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ercanlı, ilaçların yerli üretimini desteklediklerini, sürecin daha hızlanmasını talep ettiklerini de vurguladı. Eşdeğer ilaç kullanımı ve yerli üretim ilaçların alınmasının artırılması için ilaçların ticari adları yerine etken maddeleriyle reçete edilmesi uygulamasını da istediklerini belirten Ercanlı, hastaların yaygın olarak jenerik ilaç kullanmaktan çekindiklerini de belirtti. Ercanlı, “Hastalarımızın bir kısmı eşdeğer ilacı kabul etmemekte, mutlaka hekimi tarafından yazılan ilaç markasını istemektedir. Bu durumun reçetelere ilaç markası yerine etken madde isminin yazılması ile çözüme kavuşabileceğine inanmaktayız” dedi.

Taner Ercanlı, ödeme listesinden çıkarılan ilaçların fiyatlarının yükselmesinin de bir sorun olduğunu belirtti.