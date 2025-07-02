SGK, son 2 yılda geri ödeme listesine 867 yeni ilaç ekledi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son 2 yılda geri ödeme listesine dahil ettiği 867 yeni ilacı dahil etti.

SGK'nin geri ödeme listesine yeni aldığı ilaçların büyük çoğunluğunu kanser ilaçları oluşturdu.

48 bin kanser hastasının faydalanması bekleniyor

Yeni ilaçların geri ödemeye alınmasıyla 48 bin kanser hastasının bundan faydalanması hedeflenirken, son 2 yılda listeye eklenen kanser ilacı sayısı 134'e yükseldi.

Geri ödeme listesine alınanlardan bir diğeri de halk arasında "şeker" olarak bilinen diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar oldu.

Diyabet hastalığına yönelik son 2 yılda 44 yeni ilaç geri ödeme listesinde yer buldu.

Kurum ayrıca geçen yıl Tip-1 diyabet hastalığı bulunan 18 yaş altındaki çocukların kan şekeri takibini kolaylaştırmak için Sürekli Cilt Altı Glikoz İzlem Sistemi'ni geri ödeme listesine dahil etti.

SMA ilacı da listeye dahil edildi

Öte yandan, kan hastalığında kullanılan ilaçlar da bu süreçte geri ödeme listesine dahil edilerek, bu rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedavi süreçleri hızlandırıldı. Bu kapsamda, toplam 15 immüntrombrosit ilaç geri ödeme listesine alındı.

SUT'ta yapılan düzenlemelerle, halk arasında MS (Multiple Skleroz) olarak bilinen miyelin kılıfı hastalığına yönelik tedavilerdeki bazı ilaçlar da kapsama alındı.

Bu hastalığı yaşayan vatandaşlara yönelik 7 yeni MS ilacı geri ödeme listesinde yer aldı.

Bu yıl ise Hemofili A hastalarının evde kolaylıkla deri altına uygulayabileceği bir ilaç ve bir SMA (Spinal Musküler Atrofi) ilacı daha geri ödeme listesine girdi.

SGK'nin geri ödeme listesine aldığı 30 kalp ve damar hastalığı, 4 böbrek yetmezliği ve 13 KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ile astıma yönelik yeni ilaç da bulunuyor.