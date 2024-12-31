SGK'nın geri ödeme listesine bir yılda 427 ilaç
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine ilaç eklemeye devam ediyor. Listeye alınan ilaç sayısı son 20 yılda 4 binden 9 bine çıkarken, yalnızca bu yıl listeye eklenen ilaç sayısı 400'ü geçti. İlaçların yaklaşık yüzde 10'u kanser ilacı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine 2024 yılında kaç adet ilaç eklediği belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bu yıl listeye eklenen ilaç sayısı hakkında bilgi verdi.
Erdoğan, "427 yeni ilacı Sosyal Güvenlik Kurumumu'zun geri ödeme kapsamına aldık" ifadesini kullandı.
SGK'nın geri ödeme listesinde 2000'li yılların başında 3 bin 986 ilaç bulunuyordu. 2024'te listenen eklenen ilaçların yüzde 10'u kanser ilacı.
Ekim 2024 itibariye listede 8 bin 804 ilaç bulunuyor.