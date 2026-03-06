SGK'nin ilaç harcaması 411 milyar lirayı aştı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ilaç giderleri 2025 yılında önemli ölçüde yükseldi. Kurumun ilaç harcamaları, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 34 artış göstererek 411 milyar 640 milyon liraya ulaştı.

SGK’nin toplam sağlık harcamalarında da dikkat çekici bir artış yaşandı. 2024 yılında 980,9 milyar lira olan sağlık harcamaları, 2025 yılı sonunda yüzde 38 artarak 1 trilyon 353,1 milyar liraya çıktı.

Toplam sağlık giderlerinin büyük bölümünü tedavi harcamaları oluşturdu. Verilere göre sağlık harcamalarının yüzde 68,5’i tedavi giderlerinden oluşurken, ilaç, reçete hizmet bedeli ve diğer kalemler toplam harcamaların yüzde 31,5’ini meydana getirdi.

2024 yılında ilaç için 305 milyar 461 milyon lira ödeme yapan SGK’nin ilaç harcamaları, 2025 yılı sonunda yaklaşık yüzde 34 artışla 411 milyar 640 milyon liraya yükseldi.

Geri ödeme listesine 474 yeni ilaç eklendi

Geçen yıl 474 ilacın geri ödeme listesine dahil edilmesiyle birlikte SGK’nin geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısı 8 bin 888’e ulaştı.

Bu listede yer alan ilaçların 916’sı kanser tedavisinde kullanılırken, 506’sı hipertansiyon, 213’ü diyabet, 267’si ise astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştu.

Gereksiz ilaç tüketimine karşı çalışma

Sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğini korumayı hedefleyen SGK, gereksiz ilaç tüketimini önlemek amacıyla akılcı ilaç kullanımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kurum, geçen yıl kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar ile eklem ve kas ağrılarına yönelik ilaçlarda çeşitli düzenlemeler yaptı. Düzenlemelerle hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, gerekli doz ve sürelerde, kamuya en düşük maliyetle temin etmeleri hedefleniyor.