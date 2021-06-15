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SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı yapılmaya başlandı

COVID-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanlığınca, COVID-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı.

Randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde, randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Sosyal SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için 15 Haziran'dan itibaren COVID-19 aşı randevusu açılacağını duyurmuştu.

 

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