Sinovac aşısında yeni gelişme: 3 şirkete ambalaj onayı verildi
Çin'den Türkiye'ye ilk partisi ulaşan Sinovac aşısıyla ilgili test aşamasında sona gelindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil kullanım onayı için sürecin başlatıldığını açıklarken, aşının ambalajlanarak kullanıma hazır hale getirilmesi için de 3 şirkete yetki verildiği öğrenildi.
Yasemin SALİH
Sağlık Bakanı Koca'nın aşıda onay sürecinin başladığını açıklamasının ardından dağıtım planıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı koridorlarında konuşulanlara göre, aşı Çin bulk şeklinde, büyük konteynırlarda ambalajlanmamış olarak gelecek.
Aşının ambalajlanması için Türkiye'de 3 ilaç şirketinin GMP onayı aldığı belirtiliyor. GMP onayı alan 3 ilaç fiması PoliFarma, Nefar ve Onko&Koçsel oldu.
Normal şartlarda 1-6 ay arasında alınabilen GMP onayı söz konusu üç yerli ilaç firmasına 1 hafta gibi kısa bir sürede verildi.
Bu üç şirket, Sinovac aşısının Türkiye'deki amablajlama ve uygulamaya hazır hale getirme görevini üstelenecek. 3 ilaç firmasının da söz konusu proje için üretim tesislerine ilave yatırımlar yaptığı öğrenildi.