Sinovac aşısında yeni gelişme: 3 şirkete ambalaj onayı verildi

Yasemin SALİH

Sağlık Bakanı Koca'nın aşıda onay sürecinin başladığını açıklamasının ardından dağıtım planıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı koridorlarında konuşulanlara göre, aşı Çin bulk şeklinde, büyük konteynırlarda ambalajlanmamış olarak gelecek.

Aşının ambalajlanması için Türkiye'de 3 ilaç şirketinin GMP onayı aldığı belirtiliyor. GMP onayı alan 3 ilaç fiması PoliFarma, Nefar ve Onko&Koçsel oldu.

Normal şartlarda 1-6 ay arasında alınabilen GMP onayı söz konusu üç yerli ilaç firmasına 1 hafta gibi kısa bir sürede verildi.

Bu üç şirket, Sinovac aşısının Türkiye'deki amablajlama ve uygulamaya hazır hale getirme görevini üstelenecek. 3 ilaç firmasının da söz konusu proje için üretim tesislerine ilave yatırımlar yaptığı öğrenildi.