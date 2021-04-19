Sinovac aşısının Şili'deki araştırma sonuçları açıklandı

Çin'de geliştirilen Sinovac koronavirüs aşısı Şili'de semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 67 etkinlik gösterdi.

Şili hükümetinden yapılan açıklamada CoronaVac aşısının hastane yatışlarını önlemede yüzde 85, can kaybını önlemede ise yüzde 80 etkinlik gösterdiği ifade edildi.

Ülkede aşının klinik deneylerinin yapılması ve 3 yıl içerisinde 60 milyon doz aşı alınmasının önünü açan anlaşmanın görüşmelerini yürüten Şili Ticaret Bakan Yardımcısı Rodrigo Yanez verilerin Şili'nin "doğru tercih" yaptığını gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de de uygulanan aşıyla ilgili Reuters'a konuşan Yanez, "Bu aşı için ezber bozan bir gelişme ve bence aşının etkinliği ile ilgili tartışmaları net bir şekilde noktalıyor." dedi.

Yanez bu çalışmanın Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) aşının kullanımına onay vermesine önayak olmasını beklediğini söyledi. Brezilya'da yapılan çalışmalar CoronaVac'ın yüzde 50'nin biraz üzerinde etkinlikte olduğunu gösterirken Endonezya'da bu rakam yüzde 65, Türkiye'de ise yüzde 83.5 seviyesinde açıklanmıştı.