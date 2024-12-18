Sinüzitten muzdaripseniz bu uyarılara dikkat!

Sinüslerin yüzde bulunan içi boş ve havayla dolu odacıklar olduğunu söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Burak Üstün, enfeksiyonlar, alerjiler ve altta yatan hastalıkların, sinüslerde iltihaplanmaya yol açarak sinüzite neden olabileceğini açıkladı.

Üstün, hastalığın özellikle başın ön kısmında ve göz çevresinde ağrı, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini kaydederek, çocuklarda, özellikle okula yeni başlayanlarda üst solunum yolu enfeksiyonları sık görüldüğüne dikkati çekti.

İlaç tedavisi yetersiz kalırsa iltihap temizlenmeli

Genellikle kış aylarında sıklıkla görülen viral gribal enfeksiyonların ardından gelişen sinüzitin üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra yaygın olarak görülebilen bir hastalık olduğunu kaydeden Üstün, "Sinüzit çoğu zaman kendiliğinden geçer, ancak bazı hastalarda kronikleşebilir. Sinüzit tedavisinde ilk tercih antibiyotik tedavisidir ancak yetersiz kaldığında sinüslerin içindeki iltihap temizlenir" dedi.

Migren ve sinüzit karıştırılmamalı

Enfeksiyonların akut sinüzite de neden olabileceğini ifade eden Üstün, "Yetişkinlerde ise alerjik yapı, bağışıklık sistemi sorunları ve sık enfeksiyonlarla karşılaşılan ortamlar bu hastalığın görülme sıklığını artırmaktadır. Sinüzit, sinüslerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıkken migren nörolojik bir rahatsızlıktır. Her ikisi de baş ağrısına yol açabilir, ancak doğrudan bir ilişkileri yoktur. Sinüzit tedavisinde doğru tedavi uygulanarak bu ağrıların önüne geçilebilir. Sinüzit tedavisinde cerrahi müdahale gerekirse, endoskopik yöntemlerle burun içinden yapılan operasyonlar oldukça etkili ve genellikle minimal invazivdir. Bu yöntemle sinüslerin içi temizlenir ve sinüslerin giriş kanalları genişletilir. Böylece tekrar enfeksiyon olursa, cerrahi müdahale gerekmeden tedavi edilebilir" açıklamasında bulundu.

Bu önlemlere dikkat!

Sinüziti önlemenin en önemli yollarından birinin, hasta insanlarla temastan kaçınmak ve hijyen kurallarına uymak olduğunun altını çizen Üstün, "Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak, sık sık el yıkamak, maske kullanmak ve burnun içindeki tıkanıklığı tedavi etmek, sinüzite karşı alınabilecek önlemler arasında yer alır. Ayrıca, burun tıkanıklığı tedavi edilmezse, bu durum sinüzit gelişimine zemin hazırlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.