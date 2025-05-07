Sıra dışı bir aşkın filmlere konu olacak hikâyesi…

Hatay'da yaşayan Ali Özkul (47) ve Dilber Özkul (40), yaşadıkları böbrek sorunu nedeniyle çocukken diyalize girmeye başladı.

Ali Özkul 15 yıl boyunca diyalize girdikten sonra kuzenini bağışladığı böbrekle hayata tutundu. Beş yıl sonra ise nakil böbreği iflas edince tekrar diyalize girmek zorunda kaldı.

Ali Özkul'un tekrar uyumlu böbrek bulma ihtimalini yüzde 1'e düşürdü. Sağlık Bakanlığı’nın kadavra bekleme listesine alınan Özkul, 2015’te uyumlu çıkan donörle tekrar yaşamam tutundu ve Denizli'de Diş Hastanesi'nde çalışmaya başladı.

Yüzde 3 ihtimal gerçekleşti

Yıllar önce çocukken tanıştığı Ali Özkul ile yolları ayrılan Dilber Özkul ise 19 yıl boyunca diyalize girdikten sonra 2007’de babasının bağışladığı böbrekle hayata tutundu.

İHA'nın haberine göre; nakil sonrası 15 yıl boyunca sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdüren Dilber Özkul'un yolu tekrar Ali Özkul ile kesişti.

Çift 2022’de evlenip mutlu bir yuva kurarken, bu kez Dilber Özkul'un nakil böbreği iflas etti. Yeni nakilde yüzde 3 uyum ihtimali bulunan Özkul’a 1 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı kadavra listesinde yer alan bir böbrek uygun çıktı.

‘Her zaman çare var’

Nakil sonrası sağlığına tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Dilber Özkul, “Hiç umutsuzluğa kapılmadım ve inanıyordum. Çok şükür, sağlığıma kavuştum. Herkes azmetmeli, pes etmemeli. O kadar mutlu oldum ki. Umut olsun istiyorum gerçekten. İkinci nakil olsun, üçüncü nakil olsun. Bunları kesinlikle atlamasınlar. Her zaman çare var. Yani bu rahatlığa kavuştuğum için çok şükür. Herkesin kadavraya yazılmasını istiyorum" dedi.

Eşiyle birlikte yolunun yıllar sonrası kesişmesiyle ayrı bir mutluluk yaşadığını da dile getiren Özkul, "Eşimle gençken diyalize birlikte giriyorduk. Ondan sonra eşimin Ankara'ya yolu düştü. Sonra yollarımız ayrıldı. Sonradan tekrar burada birleşti. Ve burada daha mutlu olduk. Daha güzel günler yaşayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Ali Özkul da duygularını anlatmakta güçlük çekerek, "O duyguları anlatamazsınız, çok sevinçli ve mutluyum. Eşimle aynı mutluluğu paylaşıyoruz" diye konuştu.

Organ nakli hayati önemde

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, çiftin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kadavra bağışın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Aliosmanoğlu, “Ülkemizde ciddi sayıda aslında beyin ölümü tanısı konuluyor. Ama maalesef bunların çok az kısmının organları bağışlanıyor. 2 bin bağıştan ortalama 300-400 arası sadece aile izniyle bağışa dönüşüyor ve bunun da yine bir kısmını kullanamıyoruz. Daha düşük miktarını nakil olarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bekleme listesinde 30 bin hastanın böbrek nakli beklediğini anlatan Prof. Dr. Aliosmanoğlu, şöyle devam etti:

* Bu yüzden kadavra bağış oranını artırdığımızda ve özellikle bir beyin ölümü tanısı konulup da aile izni sayısını artırdığımızda organ bekleyen hastalara daha büyük fayda sağlayacağız ve onlara daha çok umut olacağız.