Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyünde hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Aydemir, karın bölgesine yapışan keneyi dokuz gün önce kendi imkanlarıyla çıkardı.

İHA'nın haberine göre; yakınları Aydemir'i Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan 28 yaşındaki Oğuzhan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğuzhan Aydemir’in cenazesi, defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Eşmebaşı köyüne götürüldü.

Sivas’ta kene yapışması sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükselmiş oldu.

Kırım Kongo Kanamalı ateşi nedir, belirtileri nelerdir?

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüs nedeniyle oluşuyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi; ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabiliyor.