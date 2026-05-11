Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki İlhan Cevahir hayatını kaybetti. Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan Cevahir'e yaklaşık 10 gün önce kene tutunduğu öğrenildi. Rahatsızlanmasının ardından önce ilçe hastanesine kaldırılan, daha sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Cevahir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki İlhan Cevahir'e yaklaşık 10 gün önce kene tutunduğu öğrenildi.
Bir süre sonra fenalaşan Cevahir, yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan hasta, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedavi görüyordu
KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Cevahir'in, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
İlhan Cevahir'in cenazesinin Ballıdere köyünde defnedileceği belirtildi.