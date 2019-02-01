01 Şubat 2019

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarına ilaç verilmeye başlandığını bildirdi.

Selçuk, "SMA hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecek" dedi ve ekledi: "SMA hastalarımız için tip 1 tedavisinde kullanılan ilaçlar hali hazırda SGK ödeme kapsamındaydı. Sağlık Bakanlığımız ile birlikte tip 2 ve tip 3 ilaçlarının temini için tüm imkanlarımızı seferber ettik, ilaçların temini için çok yoğun ve hassas bir süreç yönettik. SMA hastalarımızın ilaç ve tedavilerini devlet güvencesi altına aldık."

Sağlığı maliyet unsuru olarak görmediklerini belirten Selçuk, "SMA hastalığının tip 1, tip 2 ve tip 3 evresinde gerekli ilaç masraflarını karşılıyoruz. İlaca erişimde hiçbir sorun olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yeni düzenlemelerle birlikte 10 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, böylece yurt dışı ilaç sayısının 400'e, yurt içi ilaç sayısının da 8 bin 562'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ocak'ta yaptığı konuşmasında, daha önce geri ödeme sistemine dahil edilen SMA ilaçlarına ilişkin uygulamanın, hastalığın diğer tiplerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini söylemişti.