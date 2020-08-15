Son 24 saatte 1256 yeni vaka; 21 kişi hayatını kaybetti

15 Ağustos 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu.

Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı, yeni hasta sayısına ulaştık." dedi.

Koca, "Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor." ifadelerini kullandı.