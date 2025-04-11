Son 25 yılda iki katına çıkan Parkinson vakalarında şaşırtan sonuç! Hangi faktörler riski artırıyor?

Hava kirliliği, böcek ilaçları ve çözücülere maruz kalmanın Parkinson hastalığına maruz kalma ihtimalini artırdığını belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, hastalığın görülme sıklığının son 25 yılda yaklaşık iki katına çıktığını kaydetti.

Parkinson hastalığının sadece titreme ve hareketlerde azalmaya yol açmadığını uyku bozuklukları, yaygın vücut ağrıları gibi motor bulguların yanında birçok sağlık sorununa da neden olduğunu aktaran Asil, hastalığın yüksek oranda sakatlığa ve bakım ihtiyacına neden olduğuna değindi.

"Erkekler kadınlardan daha sık etkilenir"

Hastalığın seyrinin zamanla kötüleştiğini vurgulayan Asil şunları kaydetti: "Hastalık genellikle yaşlı kişilerde görülür ancak daha genç kişiler de etkilenebilir. Erkekler kadınlardan daha sık etkilenir.... Güncel tahminler, 2019'da Parkinson hastalığının 5,8 milyon sakatlık ayarlı yaşam yılı (DALY) ile sonuçlandığını, bu özürlülük oranının 2000'den bu yana yüzde 81'lik bir artış gösterdiğini ve yılda 329 bin ölüme neden olduğunu, ölüm oranında da 2000'den bu yana yüzde 100'den fazla bir artış olduğunu gösteriyor."

"Terapiler ve ilaçlar semptomları azaltabilir"

Asil, ailesinde hastalık öyküsü olan kişilerin daha riskli grupta yer aldığına dikkati çekerek, "Hava kirliliğine, böcek ilaçlarına ve çözücülere maruz kalma Parkinson hastalığına yakalanma riskini artırabilir. Hastalığın kesin tedavisi bulunmuyor ancak terapiler ve ilaçlar semptomları azaltabilir" ifadelerini kullandı.