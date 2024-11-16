Sosyal medyada eğleneyim derken felç olmayın! 'Kütletme' çok da masum değil...

Günümüzde bazı kişiler tarafından bir eğlence aktivitesiymiş gibi yansıtılan kütletme işlemi ciddi sağlık riskleri taşıyor. Kontrolsüz yapılan bu işlemler felç gibi geri dönülmez sorunlara yol açabiliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak manuel terapinin tıpta yeri olan bir yöntem olduğunu ancak bu işlemlerden önce mutlaka uzman bir hekimin hastayı muayene etmesinin gerektiğini belirtiyor.

Özkoçak, "Omurga yapısını değerlendirmek için röntgen, tomografi ya da Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmalı. Çünkü omurganın arkasında, tüm sinir sistemimizi kontrol eden çok hassas damar ve sinir paketleri bulunuyor. Kontrolsüz müdahaleler felç gibi ciddi sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

Sinirlerin geçtiği her bölgeye yapılacak müdahale risk taşır

Kütletme işleminin berberde ya da uygun olmayan koşullarda yapılmasının ciddi sakatlıklara neden olabileceğini vurgulayan Özkoçak "Omurilik felci, bu işlemin yanlış uygulanması sonucu ortaya çıkabilecek en kötü senaryolardan biri. Bu durum tüm vücutta güçsüzlüğe ve yaşam kalitesinde dramatik düşüşlere yol açabilir. Özellikle sosyal medyada kütletme işlemiyle ilgili yayılan abartılı videolar halkı yanlış yönlendiriyor. Bu videolarda duyulan sesler, genellikle ses kayıt cihazlarıyla artırılmış efektlerdir. Gerçek bir tedavide bu tür yüksek sesler çıkmaz. Sesin varlığı tedavinin başarılı olduğu anlamına gelmez" dedi ve ekledi:

"Omurgamız vücudumuzun pırlantasıdır. Sinirlerimizin geçtiği bu bölgeye yapılacak her müdahale, büyük risk taşır. Lütfen kontrolsüz işlemlerden kaçının ve mutlaka uzman desteği alın." açıklamalarında bulundu.