Sputnik V Türkiye'de de üretilecek

12 Kasım 2020

Hilal SARI

Dünya genelinde ulusal ilaç otoritelerinden ilk onayı alan Rusya’nın COVID-19 aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de de üretilmesinin planlandığı duyuruldu. Rus haber ajansı TASS, iki ülke sağlık bakanlıklarının dünkü görüşmede konuyu ele aldıklarını yazdı. Haberde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Rus mevkidaşı Mikhail Murashko ile görüşmesinde, yüzde 92 etkinliği olduğu açıklanan Sputnik V aşısını Türkiye’deki tesislerde üretmekle ilgilendiklerini söylediğini yazdı. Habere göre yerel denetimlere tabi toksikoloji çalışmalarının ardından taraflar önümüzdeki günlerde anlaşmaları uygulamaya başlamak üzere mutabık kaldı. Diğer yandan dünyada toplam 9 aday aşının 3. aşama klinik deneyleri sürerken, uzmanlar zengin ülkelerin bağımsız şekilde yaptığı aşı tedarik anlaşmalarının Dünya Sağlık Örgütü’nün başlattığı aşı koalisyonu COVAX’ın aşı havuzunu boşalttığına dikkat çekiyor. Vaka sayılarının 51 milyona koştuğu ve 1,26 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği COVID-19 pandemisinde çalışmaları devam eden 180’den fazla aday aşı olsa da, 3. Aşama klinik deneyleri yapılan aday aşıların sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Sevindirici haber ise Türkiye’nin Rusya’da ilaç otoritesinden onay alan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Kızıma da yaptırdım” dediği Sputnik V aşısını üretmek için Rus otoritelerle iletişime geçmiş olması. Rusya 11 Ağustos’ta dünyada aday bir COVID-19 aşısına ilk onayı veren ülke olmuştu. Pfizer ve BioNTech’in aday aşısının yüzde 90’ın üzerinde etkili olduğunu duyurmasının ardından dün Rus yetkililer Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının yüzde 92 etkili olduğunu duyurdu.

Tass haber ajansı, Rusya Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı haberinde dün iki ülkenin sağlık bakanlarının Sputnik V isimli COVID-19 aşısının Türkiye’deki ilaç üreticileri tarafından üretilebilmesi için görüştüğünü yazdı. Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada

“Taraflar COVID-19 enfeksiyonlarındaki artışı ve özellikle de yayılımı engellemek için geliştirilen aşıları görüştü. Türk Sağlık Bakanı (Fahrettin Koca), Sputnik V aşısının ürtimini yerel otoriteler tarafından denetlenecek toksikolojik çalışmalar yapıldıktan sonra Türk ilaç üreticilerinin tesisinde başlatmak istediklerini belirtti” ifadeleri er aldı.

Rus Sağlık Bakanı Mikhail Murashko’nun Koca’ya Rusya’nın yetkili bir laboratuvarda toksikoloji çalışmalarına başlamaya hazır olduğunu belirtirken, toplantıda “tarafların önümüzdeki günlerde anlaşmaları uygulamaya başlamak konusunda mutabık kaldıkları” belirtildi.

Çin’de de üretilecek

Çinli ilaç şirketi Tibet Rhodiola Pharma da dün yaptığı açıklamada Rusya’nın Sputnik V aşısıın münhasır olmayan geliştirme, üretim, ithalat ve satış hakkını aldığını duyurdu. Anlaşma Çin, Hong Kong, Tayvan ve Makao’yu kapsıyor.

3'ü kısmen onaylı 9 aşı 3. aşamada

Sputnik V’nin de aralarında olduğu ve ilaç otoritelerinin kısmi kullanımına onay verdiği 3 aday aşı bulunurken, toplam dokuz aday aşıda 3. aşama klinik deneyleri devam ediyor.