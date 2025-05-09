Steroid bağımlılığı gençlerde alarm veriyor

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Dinç, son dönemde gençler arasında kontrolsüz şekilde yaygınlaşan steroid kullanımının ciddi sağlık riskleri barındırdığı uyarısında bulundu. Dinç, özellikle spor salonlarında genç erkekler arasında kullanılan bu hormonların fiziksel ve ruhsal pek çok soruna neden olduğunu söyledi.

Tekirdağ'da düzenlenen "Modern Bağımlılıklar" söyleşisine katılan Dinç, bağımlılık türlerinin her geçen gün değiştiğini ve gençlerin yeni risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Dinç, kas kütlesi artırmak amacıyla kullanılan steroidlerin bağımlılık yaptığını belirtti.

"Yakın zamanda steroid kullanımının kontrolsüz bir şekilde yaygınlaşması, özellikle spor salonlarında genç erkeklerde görülmesi ciddi hasarlara sebep olabiliyor" diyen Dinç, bu maddenin yüksek dozda kullanımının organ yetmezliği, duygu durum bozuklukları ve cilt problemleri gibi pek çok sağlık sorununa yol açtığını ifade etti.

Steroid bağımlılığını, bireylerin sürekli daha iyi fiziksel görünüm ya da performans hedefiyle bu hormonları tekrar tekrar kullanması olarak tanımlayan Dinç, kullanımın bırakılmasının da ani sağlık sorunlarını tetikleyebileceğine dikkat çekti.

“Steroid bağımlılığıyla mücadelede farkındalık şart”

Steroid bağımlılığıyla ilgili toplumsal farkındalığın henüz istenilen düzeyde olmadığını belirten Dinç, Yeşilay olarak bu konuda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Dinç "Konuyla ilgili çalışan uzman hocalarımızla görüşerek detaylı bir dosya hazırladık. Aralık ayı Yeşilay dergimizde bu konuyu kapsamlı şekilde işledik ve çevrim içi olarak da kamuoyunun erişimine sunduk" dedi.

Gençlerin sağlığını korumak adına her türlü bağımlılıkla mücadele ettiklerini ifade eden Dinç, “Gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam bırakmak istiyoruz. Bu nedenle Yeşilay olarak steroid bağımlılığı da dahil olmak üzere her bağımlılık türüne karşı mücadelemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.