Süt dişi deyip geçmeyin! Çocuğunuzun çene gelişiminden beslenmesine pek çok etkisi var...

Çocuk Diş Hekimi Ceren Ergin, anne ve babaların büyük bir önemle çocuklarının ağız ve diş bakımlarının üzerinde durmaları gerektiğini kaydederek, "Okul çağındaki çocuklar karışık dişlenme dönemindedir. 6 yaşında süt dişlerinin en gerisinden ilk daimi dişler olan 6 yaş dişleri çıkar. 7-8 yaşlarında öndeki kesici dişler değişir. Ağız içerisinde hem süt dişleri hem de daimi dişlerin bulunduğu bu karışık dişlenme dönemi 13-14 yaşına kadar sürer. Süt dişleri çocukların konuşmasını, beslenmesini ve güzel bir gülümsemeye sahip olmalarını sağlayarak estetik görünüm kazanmalarının yanı sıra en önemli görevleri daimî dişlere yer tutmak ve çene gelişimine rehberlik etmektir" açıklamasını yaptı.

6 ayda bir kontrol önemli

Süt dişlerinin sağlıklı bir biçimde görevlerini tamamlayıp yerlerini daimi dişlere bırakmaları gerektiğine işaret eden Ergin, bu sebeple daimi dişlere göre daha kolay ve daha hızlı çürüme eğiliminde olan süt dişlerindeki çürükler veya iltihapların mutlaka tedavi ettirilmesi gerektiğini belirtti. Ergin, çocukların çürüğün ilk belirtilerini fark edemeyebileceğini ve ağrı başladığında tedavi için geç kalınmış olabileceğini aktararak, "Bu nedenle çocukların ağız ve diş sağlığını korumak için bu dönemdeki diş fırçalama ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, özellikle de 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolleri ve koruyucu uygulamalarla desteklendiğinde çürüksüz, sağlıklı dişlere sahip sağlıklı bireyler yetişir" değerlendirmesinde bulundu.

Asitli içecekler diş minesini zayıflatıyor

Karbonhidrat içeren besin ve asitli içeceklerin ara öğünlerde tüketilmesi diş minesinin zayıflamasına neden olduğuna dikkati çeken Ergin, "Asitli içecek ve karbonhidrat içeren besinler tüketildikten sonra fırçalama yapılmazsa çürük oluşumu için gerekli ortam sağlanmış olur. Bu nedenle bu gıdaların alımından sonra çocuklara en azından su ile çalkalama alışkanlığı mutlaka kazandırılmalıdır veya bir bardak su içirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Biberon çürüğüne dikkat!

Ergin, bebeklerde bazen süt dişlerinin sürmesiyle birlikte özellikle üst çene ön bölgesindeki dişlerde kahverengi ve küçük lekeler görülebildiğini kaydederek, bebeklerdeki lekelerin diş çürükleri olduğunu ve bu çürükler nedeniyle dişlerin kırılacağını belirtti.

Biberon çürüğünün çok hızlı ilerleyen bir çürük olduğunu ve müdahale edilmezse alt kesici dişleri de içine alabileceğine işaret eden Ergin, "Biberon çürüğünden korunmak için geceleri, bebekleri ağzında biberonla uyutmamak, sütün içerisine tatlandırıcı gıdalar katmamak gerekir. Unutulmamalıdır ki gece tükürük salgılanması azaldığı için dişler çürümeye daha müsaittir. Bu sebeple şekerli gıdalarla bebekler uyutulmamalıdır" bilgisini paylaştı.