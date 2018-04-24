Sütsüz peynir Rusya'da sorun oldu

24 Nisan 2018

Bir süre önce gazeteniz DÜNYA'nın gündeme getirdiği "sütsüz peynir" imalatı sorunu, Rusya'da da yaşanıyor. Türkiye'de olduğu gibi, Rusya'da da süt yerine bitkisel yağ, margarin, palm yağı gibi ürünlerle üretilen peynirler piyasada ucuz fiyata satılarak hem üretici hem de tüketici aldatılıyor.

Türkçe yayın yapan turkrus. com internet sitesinin "Rusya'da "sütsüz peynir" isyanı!..." başlığıyla yayınladığı habere göre, Rusya Tarım Bakanlığı süt tozu başta olmak üzere, "süt harici malzemelerle" yapılan "peynir benzeri" gıdaların kriz döneminde piyasayı "peynir" adı altında ele geçirmesi üzerine harekete geçti. Bakanlık bu ürünlerin ülkede üretim ve satışının tamamen yasaklanmasını önerdi. Teknik olarak "peynir benzeri" diye tabir edilen bu gıdalar yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda bitkisel yağlarla hazırlanıyor, ancak marketlere peynir görünümünde ve peynirden 1,5 kat daha ucuz fiyatlarla satılıyor.

Mevzuat izin veriyor

Habere göre, Rusya Federasyonu'nun mevcut gıda kodeksi bitkisel yağlarla peynir benzeri ürünlerin üretilmesine izin veriyor. Özellikle son dönemde süt tozu ve ucuz "palm yağı" ile peynir üretimi çok yaygın. Bakanlık bu kodeksi değiştirmek istiyor.

Rusya Süt Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, 2017'de ülkede 800 bin ton peynir ve peynir ürünü üretildi. Peynir benzeri gıdalar bu miktara dahil değil. Ancak birlik yetkililerinin tahminine göre, piyasaya sürülen peynir benzeri ürün miktarı 150 bin ton civarında. İzvestiya gazetesinin görüşüne başvurduğu bazı üreticiler ise bu ürünlerin tamamen sağlıklı olduğuna ve süt içermemelerinin tek başına yasaklama sebebi olmadığına vurgu yapıyor. Buna göre, ayrıca peynir benzeri ürünlerin üretim ve satışının yasaklanmasının faturası tüketiciye çıkacak. Zira yasakla birlikte ucuz ürün seçeneği market raflarından kalkmış olacak.

20 ton margarinden 45 ton peynir

DÜNYA'nın daha önce dile getirdiği gibi, margarin, nişasta, kemik unu ve iade peynirlerden imal edilen peynir üretimi her geçen gün Türkiye geneline yayılıyor. Süt yerine bu ürünler kullanılıyor. Peynir imalatçılarının verdiği bilgiye göre, 20 ton margarinden 45 ton peynir üretiliyor. Margarinin kuru madde oranı yüzde 90. Su katılarak çoğaltılıyor.İçine nişasta,iade peynir konularak hiç süt katılmadan peyniri imal ediliyor. Ortalama 20 ton margarinle 45 ton peynir imal edildiğinde 500 ton çiğ süt kullanılmamış oluyor. Oysa 1 kilo tulum peyniri için 10 kilo süt gerekiyor. Natürel beyaz peynir için 7 kilo süt gerekiyor. Hileli peynirlerin görüntüsü normal peynir gibi. Bilinçli olmayan tüketici hileli olup olmadığını fark edemez. Bu peynirler ağırlıklı olarak pidelerde ve ev tüketiminde kullanılıyor.