Tarihi gelişme! 5 bin kilometre uzaktan ameliyat yaptılar

Çinli cerrahlar uydu teknolojisi kullanarak 5 bin kilometre uzaktan başarılı bir şekilde robotik ameliyatlar gerçekleştirdi.

Çinli cerrah Prof. Dr. Rong Liu liderliğindeki ekip, Lhasa’daki operasyon merkezinden Pekin’deki iki hasta üzerinde kompleks karaciğer ameliyatları yaptı.

Bu başarı böylesine uzun mesafeli prosedürlerin ilk kez gerçekleştirilmesi açısından bir ilke karşılık geliyor.

Ayrıca ücra, hizmet yetersizliği olan ya da afet bölgelerinde ameliyat yapma önündeki büyük bir zorluğun aşıldığını gösteriyor.

Bu üç adımla mümkün kılındı

Geleneksel 5G tele-cerrahi genellikle 5 bin kilometre ile sınırlıdır ve karasal ağlara bağımlı.

Uydu iletişimi, küresel olmasına rağmen, genellikle 600 milisaniyenin (ms) üzerinde olan yüksek gecikme süresi ile cerrahi hassasiyet için gerekli olan 200 ms'lik güvenli eşiğin çok üzerinde.

Bunu aşmak için Prof. Liu'nun ekibi üç yenilik geliştirdi:

1) Uyarlanabilir Gecikme Telafisi: Gecikmeli hata senkronizasyonu ve sinir ağı tahminlerini kullanarak, sistem robot kolunun hatasını 632 ms gecikme süresinde sadece 0,32 mm'de tuttu.

2) Çift Bağlantı Yedekliliği: Uydu bağlantısı kesildiğinde, sistem 280 ms içinde otomatik olarak 5G yedek bağlantıya geçerek robotik kolları güvenli bir şekilde tuttu.

3) Dinamik Bant Genişliği Tahsisi: Cerrahi komutlar ve görüntüleme önceliklendirilerek, tam HD video kalitesini korurken bant genişliği ihtiyacı yüzde 62 oranında azaltıldı.

Bu çığır açan gelişme, cerrahi robotların menzilini 5 bin km'den 150 bin km'nin üzerine çıkararak savaş alanlarında, deprem bölgelerinde ve izole bölgelerde hayat kurtaran operasyonların gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor.