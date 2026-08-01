Tatilinden dönenlerde Siklospora alarmı

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Konaklama, yemek ve içeceklerin parasını peşin ödediğiniz "her şey dahil" tatil, birkaç gün içinde otel odasından çıkamadığınız pahalı bir kabusa dönüşebilir.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Meksika'dan dönen turistler arasında Siklospora adı verilen bağırsak parazitine bağlı enfeksiyonlarda dikkat çekici artış yaşandığını açıkladı. Vakaların önemli bölümünün Cancún ve Riviera Maya'daki her şey dahil otellerde tatil yapan kişilerle bağlantılı olması üzerine enfeksiyonların kaynağı araştırılmaya başlandı.

Nisan 2026'dan bu yana 67 vaka

İngiliz sağlık yetkililerinin incelemesine göre, enfeksiyona yakalanan turistlerin önemli bir bölümü hastalanmadan önce Meksika'nın en popüler turizm merkezlerinden Riviera Maya ve Cancún'daki çeşitli her şey dahil tesislerde konakladı.

UKHSA, Nisan 2026'dan bu yana 67 vaka bildirildiğini açıkladı.

Aynı dönemde ABD'de yaşanan ayrı Siklospora salgınının boyutu ise çok daha büyük, verilere göre 45 eyalette 18 binden fazla kişi salgından etkilendi.

İngiliz yetkililer, Meksika'daki enfeksiyonların kesin kaynağını belirlemek için araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Salata, meyve ve taze otlardan bulaşabiliyor

Enfeksiyona Cyclospora burglarsis adlı mikroskobik bir parazit neden oluyor.

Parazit; salata ürünleri, taze otlar, meyveler ve özellikle soyulmadan tüketilen ürünler gibi taze gıdaları kirletebiliyor. Kontamine su da risk oluşturuyor.

Siklosporanın İngiltere'de doğal olarak bulunmadığını belirten sağlık uzmanları, enfeksiyonun doğrudan insandan insana bulaşmadığını vurguluyor.

Bu nedenle araştırmalar özellikle turistlerin tükettiği yiyecek ve su kaynakları üzerinde yoğunlaşıyor.

Günde 20 kez ishale neden olabiliyor

Siklospora enfeksiyonunun en belirgin belirtisi sık ve sulu ishal... Bazı hastalar, günde 20 defaya kadar sulu ishal yaşadıklarını bildiriyor.

Enfeksiyon ayrıca karın krampları, şişkinlik, mide bulantısı, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı ve grip benzeri belirtilere yol açabiliyor.

Birçok kişi komplikasyon yaşamadan iyileşse de tedavi edilmeyen enfeksiyon bazı vakalarda günler, hatta haftalar boyunca devam edebiliyor.

Tatilden döndükten sonra bu belirtilere dikkat

UKHSA, yaz boyunca Meksika'ya ve muhtemelen ABD'nin bazı bölgelerine yapılacak seyahatlerin artmasıyla yeni seyahat bağlantılı vakalar görülebileceğini tahmin ediyor.

Tatilden döndükten sonra geçmeyen sulu ishal, karın ağrısı, şişkinlik, mide bulantısı, halsizlik veya açıklanamayan kilo kaybı yaşayanların sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor.

Hekime başvuran kişilerin yakın zamanda hangi ülke ve bölgelere seyahat ettiklerini belirtmeleri de teşhis açısından önem taşıyor.

Enfeksiyonların bir bölümü kendiliğinden iyileşebilirken, daha ağır veya uzun süren vakalarda doktor tarafından antibiyotik tedavisi uygulanabiliyor.