TEB: Sorunlarımız çözülmedi, ilaç yokluğu devam ediyor

Mehmet KAYA

ANKARA - Türk Eczacıları Birliği (TEB) daha önce ertelenen eczacıların ve paydaşlarının katılacağı mitingin 27 Kasım’da gerçekleştirileceğini açıkladı. TEB 10-12 Kasım günlerinde Bursa’da yapılan 43. Dönem II. Bölgelerarası Toplantısının sonuç bildirisi yayınlandı. Bildiride, kamuoyu gündemine taşınan sorunların çözülmediği belirtilerek, girişimlerin devam edeceği; 27 Kasım’da planlanan “Büyük Eczacı Mitingi”nin de Ankara’da yapılacağı duyuruldu. Bildiride, İstanbul’da yapılan terör saldırısı da kınandı.

İlaç yokluklarına vurgu:

“Kanser ilaçları, ağrı kesiciler, bazı özel kan ürünlerine erişim sıkıntısı var, sorumlusu eczacılar değil”

Sonuç bildirisinde eczacıların yaşadığı sorunlara yönelik maddeler halinde bilgi verilirken, erişiminde sıkıntı yaşanan ilaçlara vurgu yapıldı. Bu sorunun eczacılardan kaynaklı olmamasına karşılık, vatandaşlarla eczacıların karşı karşıya geldiği belirtilen bildiride, 14 yıl aradan sonra bu yıl içinde yapılan İlaç Fiyat Kararnamesi değişikliğinin sorunu çözmediği ve bu Kararnamenin ivedilikle tüm taraflarla görüşülerek yeniden ele alınması talep edildi. Bildiride, “Özellikle onkoloji ilaçları, antibiyotikler, antidepresan ilaçları, çocuk ateş düşürücüleri, ağrı kesicileri ve antibiyotikleri, kulak damlaları, tansiyon ilaçları, göz damlaları ve mevsimsel grip ve soğuk algınlığı ilaçlarına erişimde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bazı hastalıkların tedavisi sırasında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde hayati önem taşıyan kan ürünlerinden bazıları piyasada hiç bulunmamaktadır. ..Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır.” denildi.

Sonuç bildirisinde, eczanelerin ekonomik koşullarının ağırlaştığı vurgulandı. SGK’ya ödenen fiyat farkları ve hastane muayene ücretler eleştirildi, bazı ilaçlarda fiyat farkının SGK’nın verdiği ilaç bedelinin üzerine çıktığına işaret edildi.

Kamuda çalışan eczacıların Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık personelinin ücret iyileştirmesi amacıyla yaptığı düzenlemeden hak kaybının doğduğu belirtilen bildiride, kontrolsüz ve standartları tam karşılamayan eczacılık fakültesi açılmasının durdurulması, fakülteye girişte 50 bin kişilik başarı sıralaması içinde olunması, meslek hakkı ödenmesi, sağlığa ilişkin bütün ürünlerin eczacılarca satılabilmesi, internet satışlarının önlenmesi, eczanelerde çalışan ikinci ve yardımcı eczacılara intörn hekimlerinkine benzer ücret destekleri sağlanması, Göç İdaresi’nin ödemelerinin netleştirilmesi talep edildi.