TEİS: 3 bin 956 ilaçta eczacı kârı azaldı

Mehmet KAYA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) İlaç Fiyat Kararnamesi ile getirilen düzenlemelerin eczacı karlarını azalttığını açıkladı.

DÜNYA’ya açıklama yapan TEİS Başkanı Nurten Saydan, genel olarak ilaç fiyatlamasına yönelik politikanın değişmesi gerektiğini belirterek, “Bu durumdan dolayı birçok ilaç bulunmamaya, ‘yok’a girmeye, ithal edilen ürünler ithal edilmemeye, yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar da ülkemize getirilmemeye başlamıştır” dedi.

Saydan, uygulanan ilaç fiyatlama rejiminin fiyatları baskılamaya yönelik olduğunu belirterek, bunun üretici ve ithalatçıları maliyet sorunuyla karşılaştırdığını ve bazı ilaçların erişiminde zorluklar oluştuğunu belirtti. İlaç Fiyat Kararnamesi’nde fiyat rejimi dışında, belirlenen ilaç fiyatları içindeki tarafl arın kar oranlarını düzenleyen kademelendirmenin de 13 yıldır güncellenmediğini belirten Saydan, bunun da eczacı karlarında düşüşe neden olduğunu savundu. Saydan, kademelerin yeniden belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

İlaç bulunabilirliği azalıyor

TEİS tarafından yapılan çalışmada, eczacı karlarının ilaç bedellerine göre oransal olarak belirlendiği ve fiyat yükseldikçe oranın da azaldığı hatırlatıldı. Çalışmada, 2009’dan bu yana ilk üç kademedeki (göreli olarak düşük bedelli ilaçlar) ilaç sayısının yüzde 30 azaldığı, yine göreli olarak yüksek bedelli sayılan 4 ve 5. kademedeki ilaç sayısın sırasıyla yüzde 202,5 ve yüzde 259 arttığı vurgulandı.

Çalışmada, “Perakende satış fiyatı 100 TL’nin üstündeki ilaçlardaki kar oranlarının düşüklüğü bu ilaçların bulunabilirliğini ve ulaşılabilirliğini azalttığı gibi, işletme maliyetlerini bile karşılamaktan çok uzaktır. 4 üncü ve 5 inci kademede yer alan ilaçların kar oranının güncellenmemiş olması, işletme giderleri ortalama yüzde 15 seviyelerine ulaşan eczanelerin ortalama yüzde 16,9’luk kar oranları ile sundukları hizmeti sürdürmelerini imkânsız hale getiriyor” denildi.

Yüksek bedelli ilaçlara düşük kâr

İlaç Fiyat Kararnamesi’ne göre ilaçlar fiyatlarına göre kademelendirilerek yüksek bedelli ilaçlarda daha düşük kar oranı uygulanıyor. Ancak ilaç fiyatlarındaki değişmeye rağmen karlılık oranlarında matematiksel ayarlama yapılmadığı için, daha önce yüksek kar oranlı gruplarda yer alan ilaçlar, fiyatları yükselerek daha düşük kar oranlı kademelere çıktı. TEİS’in analizine göre 13 yıldır düzenleme yapılmadığı için, son fiyat artışlarıyla birlikte eczanelerde satılan 14 bin 478 ilacın 3 bin 956’sında eczane karı azaldı. Bu satılan ilaçların yüzde 27’sinde, eczanelerin karlarının yüzde 9.34 düşmesi anlamına geliyor.