TEİS Başkanı Saydan: Gurbetçilerin acil dışındaki ilaçları karşılanmıyor

05 Eylül 2019

ANKARA (DÜNYA) – TEİS Başkanı Nurten Saydan, 2 Eylül 2019’dan itibaren gurbetçilerin acil dışındaki ilaçlarının karşılanmadığını söyledi. Yazılı bir açıklama yapan Nurten Saydan, önceki dönemde Türkiye ile sağlık alanında sözleşme imzalamış ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye’de geçirdikleri süre boyunca yurt dışında bağlı oldukları sağlık sigortası şirketinden sağlık belgesi almaları şartı ile hizmetlerden yararlanabildiğini hatırlattı.

Saydan bu durumun 2 Eylül 2019 sonrası değiştiğini belirterek şunları kaydetti:

“YUPASS numarası Türkiye ile sağlık sözleşmesi imzalamış ülkelerde sigortalı olanların Türkiye’de sağlıktan yararlanabilmeleri için verilen numaradır. Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemi kelimelerinin baş harfinden oluşur. Türkiye’deki bir Türk vatandaşı için hastaneler, doktorlar, eczaneler tarafından provizyon sorgulaması T.C. numarası ile yapılırken yurtdışı sigortalıları için YUPASS numarası ile yapılıyor. Türkiye’de geçici süre ile bulunan yani izinli v.s. olarak gelen Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Makedonya, Romaya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg’da yaşayan gurbetçilerimiz SGK’ya başvurup YUPASS numarası alarak tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Ancak 2 Eylülden itibaren yapılan değişiklikle SGK geçici süre ile ülkemizde bulunan gurbetçilerimizi turist olarak kabul ediyor ve sadece acilde yazılan ilaçlarını karşılıyor.”

Nurten Saydan, duyuru yapılmadan başlanan sistemin eczacıları zor durumda bıraktığını, benzeri uygulamalar için yeterli bilgilendirmelerin uygulama öncesinde yapılmasını istediklerini vurguladı.

Saydan, "Suriyeli misafirler ilaç katılım payı, muayene ücreti vs. ödemeden tüm ilaçlarını alabilmekte ancak, gurbet ellerde çalışan ülkeye döviz girdisi sağlayan vatandaşlarımızın anavatana gelmeleri SGK tarafından “turistik gezi “ olarak kabul edilmekte ve ilaç paralarını kendileri ceplerinden karşılamak zorunda kalmaktadırlar. Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak, bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını, kurumun uygulaması olduğunu gurbetçi vatandaşlarımızın ve vatandaşlarımızın bilgisine sunmak istiyor, bu uygulamanın da bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz " değerlendirmesinde bulundu.