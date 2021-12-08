Tıbbı cihazcılar nefes 'alacak' adımı bekliyor

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, tıbbi cihaz sektörünün kamu ve üniversite hastanelerindeki vadesi geçmiş alacaklarının yaklaşık 9 milyar liraya ulaştığını; kurdaki sert yükselişin de etkisiyle ithalat ağırlıklı sektördeki birçok firmada sermaye erimesi yaşandığını söyledi.

Demir, sektöre acil ödeme yapılmaması durumunda kısa süre içinde kapanmalar başlayacağını belirtti.

Demir ayrıca eylülde dolar/TL'de başlayan sert yükselişle birlikte ürün fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış yaşandığını, bu tarihten önce yapılan kamu ihalelerinde o günkü kur üzerinden fiyat veren birçok firmanın önümüzdeki dönemde büyük mağduriyet yaşayacağına dikkat çekti.

Tıbbi cihaz sektörü, kamu hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki birikmiş alacaklarını tahsil etmekte uzun süredir sıkıntı yaşıyor. Sektör eylülde vadesi geçmiş alacakları için protesto eylemi düzenlemişti.

Demir'in verdiği bilgiye göre, eylül ayındaki çağrının ardından sektöre bir kısım ödeme yapıldı. Ancak Eylül ayından bu yana kamuya verilen yeni tıbbi mal ve hizmetler de eklendiğinde sektörün kamudan alacağı yaklaşık 9 milyar liraya yükselmiş durumda.

Demir Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "(Sektörün alacakları kapsamında) 1 milyar lira yatırıldı, sonra 1.2 milyar lira daha yatırıldı. Ama orada kaldı" dedi ve ekledi: "Biriken, geçmişten kalan bir alacak var. Bir de güncel olarak sürekli malzeme verildiği için eklenen var. Sektörün alacağı şu anda net olmamakla birlikte yaklaşık 9 milyar lira civarında."

Sektörün yaklaşık yüzde 85'inin ithalata dayalı olduğunu, yerli üretimde de kullanılan hammaddenin genelde ithal olduğuna işaret eden Demir; kamu ile yapılan kontratlarda o günkü kur üzerinden TL bazında fiyatlama yapıldığını, ancak tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle kurdaki sert yükselişle birlikte durumun firmalar için sürdürülemez hale geldiğini belirtti.

Demir, "Bizim üniversite hastanelerinden 2020 Ocak ayından bugüne alacaklarımız bekliyor. 2020 Ocak kuru yaklaşık 6 lira civarında. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin de Eylül 2020'den bu yana ödemesi yapılmıyor" diye konuştu.