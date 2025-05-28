Topuk dikeni nedir, nasıl oluşur, tedavisi nasıl yapılır? Uzmanı tek tek anlattı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özer Erzurumluoğlu, “Topuk dikeni nedir, nasıl, neden oluşur” sorusuna yanıt verdi.

Topuk dikeni belirtileri nelerdir?

Dr. Erzurumluoğlu, “ayak tabanındaki bağ dokusunun topuk kemiğine yapıştığı noktada kalsiyum birikmesi sonucu oluşan kemiksi bir çıkıntı” olarak tanımladığı topuk dikeninin belirtisine ilişkin şunları söyledi:

* Genellikle sabahları, ilk adımda hissedilen keskin bir ağrı ile kendini gösterir.

Topuk dikeninde risk grupları...

Dr. Özer Erzurumluoğlu, topuk dikeni için risk grubuna dair şu bilgiyi verdi:

* Uzun süre ayakta çalışan meslek grupları (öğretmenler, hemşireler, garsonlar), aşırı kilo (obezite), düz taban ya da yüksek kavisli ayak yapısı, desteksiz, uygun olmayan ayakkabı kullanımı, 40 yaş ve üzeri bireyler.

Topuk dikeni nasıl tedavi edilir?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özer Erzurumluoğlu, topuk dikeni tedavisinde öncelikle cerrahi olmayan yöntemlerin tercih edildiğini, nadiren ise cerrahi yöntemlerin kullanıldığını belirterek tedavi yöntemlerini şu şekilde sıraladı:

* Dinlenme, soğuk uygulama, fizik tedavi ve egzersiz programları, ortopedik tabanlık kullanımı, gerekli durumlarda kortizon enjeksiyonları dikkat çekiyor. Uzun süren ve dirençli vakalarda, şok dalga tedavisi (ESWT).