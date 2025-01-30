Topuk kanı reddinde kat be kat artış! Ailelerin ret nedenleri belli oldu

Adana'da bebeklerinden topuk kanı alınmasına izin vermeyen bir ailenin 2,5 aylık çocuğuna kayyum atanması, topuk kanı tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Türkiye'de son dönemde aşı reddi ile topuk kanı alınması uygulamasına karşı bir kesimin oluştuğu biliniyor.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan, TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda topuk kanı karşıtlığıyla ilgili rakam verdi.

Zorunlu topuk kanı uygulamasının hukuki olduğunu belirten Özkan, Anayasa Mahkemesi kararıyla 'maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edilmediğine karar verildiğini' söyledi.

Beş katlık artış

Uygulamayı reddeden ailelerin, önce Bakanlık tarafından ikna edilmeye çalışıldığını aktaran Özkan, “İkna görüşmelerine rağmen hâlen reddediyorsa 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sağlık tedbiri talep edilmektedir. Maalesef ki son yıllarda retler önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat artmıştır" dedi.

Neden aileler topuk kanını reddediyor?

Özkan, bu artışlarda sosyal medya paylaşımları, internet sayfaları ve sosyal medya aile gruplarının etkili olduğunu, bu sayfaların paylaşımlarının incelendiğinde ailelerin birçok sebeple topuk kanı vermeyi reddettiğinin görüldüğü kaydetti.

Kamu Hastaneleri yöneticisi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sebeplerden bazıları topuk kanlarının yurtdışına kaçırıldığı, genlerimizle oynandığı, çocuklara hastalık damgası vurularak ömür boyu ilaca mahkûm edildiği, yenidoğanın ruh ve beden sağlığı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğu, yenidoğan 28 günlük bebeklerin duyduğu acı ve ağrının gelişme geriliğine, beyin hasarına ve benzeri rahatsızlıklara sebep olduğu, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu, kanın topuktan alınmasının kısırlığa sebep olduğu, devlet tarafından para karşılığında yurt dışına satıldığı, yurt dışının mavi kan aradığı ve bu kanla iksir yaptığı, yurtdışının alınan topuk izleriyle tüm bebekleri kayıt altına aldığı ve kayıtları kendi amaçları doğrultusunda kullandığıyla ilgili fikirler nedeniyle maalesef, retler artmaktadır."