TÜMDEF, İzmir'de 1 milyondan fazla maske dağıtacak

04 Kasım 2020

TÜMDEF Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, deprem sonrası, Sağlık Endüstrileri Platformu ve firmalar adına yardım kampanyası başlattıklarını, üreticilerin 1 milyondan fazla maske ve 100 bin litre dezenfektan ve binlerce ıslak mendil, ıslak vücut temizleme havlusunun bağışlandığını bildirdi.

Depremi öğrenir öğrenmez bölgedeki kamu görevlileriyle temasa geçtiklerini belirten Delikanlı, “Onların yönlendirmeleri doğrultusunda maske, dezenfektan, ıslak mendil ve vücut temizleme havlusu konusunda ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Hemen bir kampanya başlattık ve kısa süre içerisinde hedeflenen sayının üzerine çıktık. Yarın itibarıyla 1 milyonu aşkın maske, 100 bin litre dezenfektan ve binlerce ıslak mendil ile vücut temizleme havlusunun teslimini gerçekleştireceğiz. Endüstri olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü afet durumundaki ihtiyaçları takviye etmeye hazırız çünkü unutulmamalıdır ki; Tıbbi Cihaz Hayat Kurtarır.” ifadelerini kullandı.

Erkin Delikanlı, sektör olarak deprem sonrası ihtiyacı artacak ortopedi ve travmatoloji alanında kullanılan her türlü malzemeyi ve diğer malzemeleri hızla sağladıklarını da vurguladı.