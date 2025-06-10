Türk bilim insanlarından müthiş keşif: Kanser hücrelerini küçültüyor!

Mide kanseri, Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinden biri olarak öne çıkarken, erken tedavi hayat kurtarıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Araştırma Grubu da kanserle mücadelede fark yaratacak bir keşfe imza attı.

500 molekülden biri "umut" oldu

4 üniversitenin iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 25 kişilik bir ekiple yürütülen kritik araştırmada 500'e yakın molekül tarandı. Taramalar sonucunda mide kanseri üzerinde yüksek etkinlik gösteren bir molekül keşfedildi. Mide kanseri hücrelerini yüzde 60 oranında küçültebilen bu molekülün ilaç olarak değerlendirilebileceği öğrenildi.

"Kanseri yüzde 60'a kadar küçülttü"

Üniversitenin Anorganik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Koray Sayın çalışmaya ilişkin detayları şöyle anlattı:

"Mide kanseri tedavisinde bazı etkin enzimler tespit ettik. Bir molekül bulduk. Potansiyel olarak kanseri yüzde 60'a kadar küçülttüğünü gözlemledik. Programlarla bunları analiz ettik. Daha sonra bu etkin molekülle üretim aşamasına geçtik, hücre kültürü ve hayvan çalışmalarıyla araştırmayı tamamladık. Bu çalışmalar, mide kanseri hastalarında etkili olacak. Hedefimiz mide kanserinin tedavisine yönelikti.

Geç evrede fark edilen mide kanserinin tedavisine de yönelik bir araştırma. 4 üniversite ortaklığı ile 2019 yılında çalışmanın temellerini attık. 25 kişilik ekiple çalışmayı yürüttük. 500'e yakın molekülü taradık. Potansiyel ilaç adayı olarak değerlendirilebiliriz, rahatlıkla üretip sentezleyebiliyoruz."