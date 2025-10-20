Türk Böbrek Vakfı Bilim Ödülleri ilk kez sahiplerini buluyor

Türk Böbrek Vakfı (TBV), kuruluşunun 40. yılına özel olarak, böbrek hastalıklarının tanı, tedavi ve korunması üzerine yapılan bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla “Türk Böbrek Vakfı Bilim Ödülleri”ni başlatıyor. Türk Nefroloji Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen bu ödül programı, Türkiye’de böbrek sağlığı alanında kalıcı bir miras oluşturmayı hedefliyor.

İlk ödül töreni, 12–16 Kasım 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek 42. Ulusal Nefroloji Kongresi’nin açılış gününde, 13 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Toplam 10 bin dolar değerinde ödül

Türk Nefroloji Derneği jürisinin belirleyeceği en değerli araştırma, 5000 dolar tutarındaki “Türk Böbrek Vakfı 40. Yıl Bilim Ödülü”nü kazanacak. Ayrıca kongre kapsamında üç başarılı sözlü bildiriye toplam 5000 dolar değerinde “TBV Özel Ödülleri” dağıtılacak.

- Sözlü Bildiri: 2.500 dolar

- Sözlü Bildiri: 1.500 dolar

- Sözlü Bildiri: 1.000 dolar

Bu girişimle TBV, bilimsel üretkenliği desteklemeyi ve genç araştırmacıların teşvik edilmesini amaçlıyor.

Timur Erk: Bilim, yolumuzu aydınlatan tek ışığımız

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 40. yılda bilimin önemine vurgu yaparak, “Bilim yolumuzu aydınlatacak tek ışığımız. Hekimlerimizin başarısı gururumuz. Türk Böbrek Vakfı olarak bilimsel çalışmalara katkı sunmaya kararlıyız,” dedi.

Erk, ödüllerin ilk kez Türk Nefroloji Derneği Kongresi’nde takdim edileceğini belirterek, “Bu ödüllerle Türkiye’de böbrek sağlığı biliminin gelişimine kalıcı bir katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.