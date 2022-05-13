Türk Eczacıları Birliği Başkanı Üney: Eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çıktı

ANKARA (DÜNYA)- Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, göz bebeği gibi korunması gereken eczacıların giderek artan sorunlarla baş başa bırakıldığını söyledi. Üney, sorunların dağ gibi biriktiğini bildirdi.

Her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan Eczacılık Günü ve Bayramı sebebiyle gazetecilerle bir araya gelen Arman Üney, birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczanelerin sağlık sisteminin kilit taşı olduğunu kaydetti.

COVID-19’un sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında eczacıların önemini ortaya koyduğunu kaydeden Üney, bir çok sektöre yönelik teşvik ve iyileştirmelerin hayata geçmesine rağmen eczacıların 13 yıldır revize edilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini beklediğini vurguladı.

Mevcut koşullara hiçbir şekilde uyum sağlamayan ilaç fiyat kararnamesinin acilen güncellenmesini isteyen Üney, “Eczanelerimizin artık mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma gücü tükenmiş, eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve erimiştir. Eczacıların bu çığlığına acilen yanıt verilmesi gerekmektedir.” dedi.

İlaçta kur güncellemesinin yılda bir kez yapıldığını belirten Üney, özellikle güncellemenin yapıldığı Şubat ayı öncesinde ilaca erişim sorunu yaşandığının altını çizdi. Yılda bir kez güncelleme yapmanın gerçekçi olmadığını söyleyen Üney bu sorunun giderilmesi için yılda 3-4 kez güncelleme yapılmasını önerdi.

İlaç firmalarının iskontoyu uygulamaması

Bazı ilaç firmaları SGK’nın belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamaktan kısmen ya da tamamen vazgeçtiğine değinen Arman Üney, firmaların bu keyfi uygulaması yüzünden aradaki fiyat farkını hastaların ödemek zorunda kaldığını aktardı.

Özellikle kronik hastalığı bulunanların yüksek tutarda fark ödediğini dile getiren Üney, tarafları SGK ve ilaç firmalarının olduğu sorunda eczacılarla hastaların karşı karşıya geldiğini belirtti.

En yaygın sağlık hizmet sunucusu olan eczanelerin ekonomik çıkmaza sürüklendiğini söyleyen Üney, “Eczaneler, sürekli değişen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile kurum bürokratlarının keyfi tutumlarıyla boğuşur hale gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

“47 fakültenin 14’ü akredite eğitim kapasitesine sahip”

Türkiye’de 1997 yılına kadar 7 eczacılık fakültesi varken, 2021 sonunda bu sayının 60’a yaklaştığı bilgisini veren Arman Üney, eğitim veren 47 fakültenin sadece 14 tanesinin akredite eğitim kapasitesi bulunduğunu söyledi.

Uluslararası standartta kaliteli eğitim için yeni eczacılık fakültesi açılmaması gerektiğini ifade eden Üney, kamu kurumları yanı sıra ilaç sanayinde ilacın gerçek uzmanı eczacıların daha fazla görev almasını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini anlattı.

İnternetten satılan ilaç ve takviye gıdalar halk sağlığı sorunu yaratıyor

İnternetten denetimsiz kanallarından satılan ilaç ve takviye edici gıdaların çok önemli sağlık sorunu teşkil ettiğini dile getiren Üney, “Hangi koşullarda üretildiği ve muhafaza edildiği belli olmayan, gerçekliği bile tartışılan çok sayıda sahte ilaç ve takviye edici gıda internet mağazalarında cirit atmaktadır. Vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyoruz; eczaneler dışında hiçbir yerden ilaç ve takviye edici gıda alıp sağlığınızdan olmayın.” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde 76 eczacı, 24 eczane teknisyeni ve 2 oda çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Üney, “Bilimsel eczacılığın 183’üncü yıl dönümünde bütün meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutluyor, bizimle birlikte olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.