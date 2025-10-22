Sağlık çalışanlarının maaş promosyonu açıklandı mı, ne kadar? Sağlık çalışanlarının maaş promosyonu belli oldu mu? İhale ne zaman?

Türk Sağlık-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Gök, promosyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ihale tarihinin 27 Ekim Pazartesi olduğunu belirtti.

Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Gök, “Tüm sağlık çalışanlarının hakkaniyetli bir şekilde promosyon alabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

“Promosyonlarda alt sınır 150 bin TL olmalı”

Üyeleri arasında yapılan anket sonuçlarına göre beklentinin 150 bin TL ve üzeri olduğunu aktaran Gök, “Diğer illerde yapılan anlaşmalarda 100 bin TL seviyelerinde rakamlar görüyoruz. Bizim hedefimiz bu miktarın 150 bin TL’nin altına düşmemesi yönünde” ifadelerini kullandı.

Promosyon sözleşmesinde bazı yenilikler öngördüklerini belirten Gök, “Faizsiz kredi seçeneğini de gündeme aldık. Ayrıca ek ödemesi bulunan çalışanların yanında, başka kurumlarda görev yapan sağlık personelinin de promosyondan faydalanabilmesi için sözleşmeye özel bir madde ekledik. Böylece yalnızca ek ödeme alan hastanelerdeki personel değil, tüm sağlık çalışanları promosyondan yararlanabilecek” dedi.