Türkiye immünoterapde bölge üssü olabilir

04 Haziran 2019

Mehmet KAYA

ANKARA - Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, bireylerin kendi savaşçı kan hücreleriyle genetik ajanlar kullanılarak yapılan immünoterapinin geleceğin etkin tedavilerden biri olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu alana yatırım yapması gerektiğini söyledi. “Türkiye immünoterapide bölge üssü olabilir” diyen Prof. Dr. Altuntaş, 14-18 Mayıs tarihlerinde yapılan 40. Amerika Aferez Derneği (ASFA) Kongresinde de immünoterapinin geniş yer tuttuğunu bildirdi.

Aynı zamanda Ankara Onkoloji Eğitim-Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yıldırım Beyazıt Ünv. Öğretim Üyesi olan Fevzi Altuntaş, kongre ve immünoterapideki gelişmeler hakkında bir grup gazeteciye bilgi verdi.

CAR-T hücresi kullanılarak yapılan kişiselleştirilmiş tedavilerde araştırmaların 2016 sonrasında hızla arttığını bildiren Prof. Dr. Altuntaş, gelecek vadeden bir araştırma konusu olarak görüldüğünü ve bütün ülkelerde çalışmaların henüz çok yeni olduğunu kaydetti. Türkiye’nin bu alanda girişimde bulunmasının olumlu bir adım olacağını bildiren Fevzi Altuntaş, Türkiye’nin hali hazırdaki teknik bilgi altyapısının bu çalışmalara başlamak için iyi durumda bulunduğunu kaydetti.

Hematolojik kanserlerin tedavisinde önemli ilerlemeler olduğunu, hastaların bu tedavilere erişiminin öne çıkan zorluk olduğunu kaydeden Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, tedavi rehberlerinin geliştirilmesi, ekiplerin eğitimi ve tedavinin yan etkilerinin azaltılmasının diğer gereklilikler olduğunu bildirdi.

Türkiye’de 90’ın üzerinde kök hücre nakli merkezinde 4700 nakil yapıldığını, bunlardan yaklaşık 2300’ünün allojenik kök hücre nakli olduğunu bildiren Altuntaş, Türkiye’nin immünoterapi merkezi olmada en uygun ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Altuntaş şunları vurguladı:

“CAR T hücre tedavisi ile ilgili en büyük endişe, finansal olarak yüksek maliyetidir.

Amerika’da mevcut iki tedavi ürününden biri 475,000 dolar diğeri 373,000 dolar civarıdır. Avrupa’da ise ülkelere göre değişmekle birlikte 250.000 doların üzerindedir. Daha büyük soru, tüm dünyada sağlık sigorta ve geri ödeme kurumlarının CAR T-hücre tedavisini ödeyip ödeyemeyeceğidir. Bu nedenle ülkemiz gibi gelişmekte olan ve mali kaynakları sınırlı olan ülkeler, CAR T hücre tedavisi ile ilgili geri ödeme politikaları üzerinde çalışmalıdır. Bu nedenle değer veya sonuç temelli gibi çeşitli fiyatlandırma modelleri geliştirilmelidir. Maalesef, bu fiyat yüksekliği ile bırakın gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş Batı ülkelerinin çoğunda hastaların çok büyük kısmı bu tedavilere ulaşamayacaktır. Bu ürünler etkili olsa bile ne gelişmekte olan ülkelerde ne de gelişmiş ülkelerin çoğunda sürdürülebilir bir kullanım alanı bulamayacaktır.”