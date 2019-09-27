Türkiye, kronik hastalıkları normal görüyor, sağlıklı hissediyor

27 Eylül 2019

Selenay YAĞCI

Philips Türkiye, IPSOS iş birliği ile ikincisini gerçekleştirdiği ‘Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünenlerin oranı yüzde 72 iken; 2019’da bu oranın yüzde 84’e yükseldi.

Araştırma, 12 ilde kamuoyunun yanı sıra, doktor, kamu personeli ve basın mensuplarının yer aldığı bin 309 kişinin katılımı ile yapıldı. Katılanların yüzde 89’u sağlık durumundan memnun olduğunu söylerken, araştırmaya katılan fikir önderleri, kamuoyunun yansıttığının aksine aslında sağlıklı bir toplum olmadığımız görüşünü savunuyor. Katılanların yüzde 63’ü hiç spor yapmazken, yüzde 59’u kendini bakımsız gördüğünde ‘sağlıksız’ hissediyor.

Araştırmaya göre fikir önderleri obezitenin arttığını belirtirken, yüzde 83’ü çoğu mevcut kilosundan memnun. Katılanların yüzde 65’i ise sağlıklı kalabilmek için yediğine, içtiğine ve kullandığı ürünlere dikkt ettiğini belirtti. Philips'in 2030'a kadar dünyada her yıl 3 milyar kişinin hayatını iyileştirmeyi hedeflediğini belirten Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, “Türkiye’de 3,3 milyon insan solunum sıkıntısı yaşıyor, her yıl 300 bin kişi kalp krizi geçirirken, 125 bin kişi kalp damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de sağlık alanındaki riskleri kolayca görebiliyoruz” dedi.

Sağlık alanında daha az maliyetli bakıma ve dijitalleşmeye yönelik bir trend olduğunu söyleyen Karabatak, şunları söyledi:

“Fikir önderleri, dijital sağlık teknolojilerinin sağlıklı yaşamdan, önlem alma, teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar tüm sağlık döngüsünde çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyor. Diğer taraftan kamuoyu da dijital sağlık teknolojilerini kullanmaya hazır ve istekli.”

Araştırmada ile toplum her ne kadar sağlıklı olduğunu düşünse de gerçekte bu kronik hastalıklarla yaşamaya çalıştığını ve bu hastalıkların normal olduğunu düşündüğünü gördüklerini belirten Prof. Dr. Murat Aksoy, şunlurı söyledi:

‘’Dünya Sağlık Örgütü’ne göre günümüzde her 11 kişiden biri diyabet hastası. Ülkemizde ise her yedi kişiden biri diyabet hastası. Ölüm sebepleri arasında kalp-damar hastalıkları ilk sırada. Son birkaç yıldır kronik hastalıkların hızla artmaya başladı. Aslında bu hastalıkların pek çoğu önlenebilir ve hastalık ortaya çıktığında doğru teşhis ve tedavi ile çözümü mümkün. Sağlıkta kullanılan ‘dijital sağlık teknolojileri’ ile bu teşhis ve tedavi süreci daha hızlı oluyor.”

Araştırmanın en bir dikkat çekici sonucu ise, halkın diş kontrolüne diğer sağlık kontrollerinden daha az önem verdiğini belirtmesi oldu. Katılımcıların yüzde 42’sinin bir yıl içinde hiç diş doktoruna gitmediği görülürken, dişlerini günde iki kez fırçalayanların oranı yüzde 46, günde bir kez fırçalayanların oranı ise yüzde 33 oldu. Katılanların yüzde 85’i sağlığı yönetmede teknolojinin yardımcı olabileceğini düşünüyor.