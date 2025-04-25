Türkiye sağlık turizmi deneyimlerini Balkanlar ile paylaşacak

Türkiye, sağlık turizminde edindiği bilgi, birikim ve başarıları Balkan ülkeleriyle paylaşmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) koordinasyonunda Edirne’de düzenlenecek olan "Balkan Sağlık İş Forumu", 26-27 Nisan tarihlerinde 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye, sağlıkta örnek ülke konumunda

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye'nin dünya genelinde kaliteli, sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık hizmetleriyle dikkat çektiğini belirterek, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında birçok ülkeye örnek olduğunu vurguladı.

"Sağlık turizminde neler yaptığımızı, neler yapacağımızı ve beraber neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Konunun ilgilileri, ilgili kurum ve kuruluşlar bir araya gelecekler. Kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerinin katılacağı forum, Balkanlar'dan başlayarak Türkiye’nin sağlık alanındaki tecrübelerini bölgeye aktarmayı hedefliyor." dedi.

Forumun ilk durağı Edirne, hedef tüm coğrafyaya yaymak

Balkan Sağlık İş Forumu’nun, Türkiye’nin sağlık alanındaki dönüşümünün ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde başka ülkelerle paylaşılacağı bir platform olacağına dikkat çeken Ünver, şunları söyledi:

"Bu forum, sağlıkla ilgili deneyimlerin farklı ülkelerle paylaşılması adına düzenlenen ilk forum. Katılım gösterecek ülkeler arasında Macaristan da yer alıyor. Sayın Bakanımız, Bakanlık bürokratlarımız ve sağlık turizminin tüm paydaşlarıyla beraber iş olanaklarını da konuşacağımız verimli bir ortam oluşacak."

1,5 milyon sağlık turisti, 3 milyar dolar gelir

Ünver, Türkiye’nin sağlık turizmindeki güncel verilerini de paylaştı. 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 1,5 milyon kişinin sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye’ye geldiğini belirten Ünver, bu ziyaretlerin ülke ekonomisine 3 milyar dolar civarında katkı sağladığını söyledi.

"Gelen misafirlerimizin çoğu Avrupa ve Balkan ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerinden. Ayrıca Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden de artan bir ilgi var. En çok talep edilen alanlar estetik operasyonlar, saç ekimi, organ nakli, onkoloji ve diş tedavileri."

2028 hedefi: 20 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirlediği 2028 yılı hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirten Ünver, "HealthTürkiye" markasıyla sağlık turizmini sadece medikal turizm olarak değil, termal turizm, engelli turizmi, sporcu sağlığı ve geleneksel tıp gibi geniş bir yelpazede değerlendirdiklerini ifade etti.

"2028 yılında Türkiye’yi dünyanın şifa merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 20 milyar dolarlık sağlık turizmi geliri hedefimiz var. Dünya genelinde 100 milyar dolar olan sağlık turizmi hacminin 2028'de 127 milyar dolara çıkması bekleniyor. Biz bu pastadan daha büyük pay almak istiyoruz."

Ünver, bu hedefler doğrultusunda doğru ilişkilerin kurulması ve işbirliklerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Balkan Sağlık İş Forumu’nun bu açıdan stratejik bir adım olduğunu sözlerine ekledi.