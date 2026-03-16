Türkiye sağlık turizminde yeni sayfa açıyor: Wellness dönemi başlıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla’da yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin sağlık turizminde yeni bir döneme gireceğini belirtti. Türkiye’nin yalnızca tedavi amaçlı sağlık turizmiyle sınırlı kalmasını istemediklerini vurgulayan Memişoğlu, rehabilitasyondan termal turizme kadar uzanan geniş bir “esenlik” yaklaşımıyla sağlıklı yaşam turizmini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda fizyoterapist, diyetisyen ve düzenli check-up hizmetlerini de içeren yeni bir mevzuat hazırlığı yürütülüyor.

Sağlık turizminde yeni hedef: Sağlıklı yaşam

Muğla Valiliği’ni ziyaret eden Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dünya çapında örnek gösterilen bir seviyeye ulaştığını ancak daha ileriye gitmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Sağlık turizminin geliştirilmesi için USHAŞ aracılığıyla daha güvenilir ve kapsamlı bir sistem kurmaya çalıştıklarını belirten Memişoğlu, kamu hastanelerinin de bu sürece dahil edilmesinin planlandığını söyledi.

Bakan Memişoğlu’na ziyarette Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP İl Başkanı Burak Demirel ve İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça eşlik etti.

“Esenlik mevzuatı” geliyor

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin turizm alanında dünyanın en güçlü destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çekerek sağlık turizminin de aynı başarıyı yakalayabileceğini söyledi. Bu kapsamda hazırlanan yeni düzenlemenin yalnızca tedaviye değil, sağlıklı yaşam hizmetlerine de odaklanacağını ifade etti.

Memişoğlu, “Türkiye sadece hastalıkla ilgili sağlık turizmi yapsın istemiyoruz. Avrupalıların ve Amerikalıların ‘wellness’ dediği sağlıklı yaşam turizmini de geliştirmek istiyoruz. Fizyoterapistten diyetisyenine kadar geniş bir hizmet ağı olacak. Gerektiğinde check-up yapılacak. Rehabilitasyondan termal turizme kadar her alanı kapsayan bir esenlik mevzuatı hazırlıyoruz.” dedi.

Muğla sağlık turizminde merkez olacak

Muğla’nın hem turizm hem de sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Memişoğlu, ilin bu alanda örnek şehirlerden biri olacağını vurguladı. Türkiye’nin sağlık altyapısı ve insan kaynağıyla sadece hastalık tedavisinde değil, sağlıklı yaşam alanında da dünya çapında iddialı bir konuma ulaşacağını ifade etti.

Muğla’ya yeni sağlık yatırımları

Bakan Memişoğlu, Muğla’da sağlık yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü de açıkladı. 2002 yılından bu yana kentte toplam 45 sağlık tesisi inşa edildiğini belirten Memişoğlu, bunların 19’unun hastane olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Muğla’ya bin yataklı şehir hastanesi yapılması için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Memişoğlu, ayrıca Menteşe’deki mevcut hastanenin yenilenerek 200 yataklı yeni bir hastane yapılacağını belirtti. Fethiye’de planlanan 500 yataklı hastane için de inşaat sürecinin kısa süre içinde başlayacağı ifade edildi.

Ramazan mesajı ve sağlıklı yaşam çağrısı

Konuşmasının sonunda Ramazan ayına da değinen Memişoğlu, bu dönemin sağlıklı yaşam için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Sigara ve tütün bağımlılığından kurtulmak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak ve kilo kontrolü sağlamak için Ramazan ayının değerlendirilmesi gerektiğini belirten Memişoğlu, vatandaşların Kadir Gecesi’ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da kutladı.