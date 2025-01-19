Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor: 2028 hedefi 20 milyar dolar

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Edirne’deki sağlık turizmi toplantısına katıldıktan sonra yaptığı açıklamalarda, kurumun 2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından kurulduğunu ve uluslararası sağlık hizmetleri ile sağlık turizmi alanlarında faaliyet göstermek üzere faaliyete geçtiğini hatırlattı.

Ünver, Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayarak, ülke genelindeki kamu ve özel sektörün sağlık turizmi alanındaki faaliyetlerini desteklemeyi ve koordine etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver

Ayrıca, geleceğe yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve sektörde her zaman daha iyiyi hedeflediklerini ifade eden Ünver, “Kaliteli, nitelikli sağlık hizmetini bütün dünyaya sunan ve bunları takip eden bir kurumuz. Sağlık turizmini sadece medikal turizm olarak görmüyoruz, termal turizm, engelli turizmi, üçüncü yaş turizmi ve sağlıklı yaşam uygulamalarının hepsini değerlendirebiliriz” diye konuştu.

"1 milyon 150 bin kişi sağlık için Türkiye'ye gelmiş"

Ünver, sağlık turizminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, bu alanda Türkiye için ilerlemenin büyük önem taşıdığını da dile getirdi. 2023 yılına ilişkin verileri paylaşan Ünver, “2023 verilerine baktığımızda Türkiye, sağlık turizminden 3 milyar 100 milyon dolar gelir elde etmiş ve yaklaşık 1 milyon 650 bin kişi sağlık için Türkiye'ye gelmiş. 2024 verileri de buna paralel ilerliyor. Son çeyrek verileri henüz açıklanmadı ama 9 aylık verilere göre 2 milyar 150 milyon dolar gelir ve 1 milyon 150 bin kişi sağlık için ülkemize gelmiş. Son çeyrek verileriyle 2023’ü yakalayacağız” dedi.

2028 hedefi 20 milyar dolar sağlık turizmi geliri

Ünver, Türkiye’nin 2028 yılına kadar sağlık turizmi alanında 20 milyar dolarlık bir hedef belirlediğini açıklayarak, “Dünyadaki toplam sağlık turizmi gelirinin 100 milyar dolar civarında olduğunu ve 2028’de 127 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye’nin 2028 hedefi ise 20 milyar dolar. Tüm paydaşlarımızla bunu başarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sağlık sektöründeki güçlü altyapısına dikkat çeken Ünver, Türkiye'nin, saç ekimi, organ nakli ve estetik cerrahi gibi alanlarda dünyada öne çıktığını belirterek, sağlık turizmi alanındaki hedeflerini “Türkiye, saç ekiminde dünyanın destinasyon merkezi, organ transplantasyonunda ilk 10’dayız. Estetik cerrahi de Türk hekimleri tarafından tüm uygulamalarıyla yapılabiliyor. Göz hastalıkları ve diş tedavisi de Türkiye’de oldukça fazla talep gören alanlar. USHAŞ olarak, sağlık turizmini kullanan daha fazla insanı ülkemize çekmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde sıraladı.