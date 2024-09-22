Türkiye 'şeker' bağımlısı! Toplumun yüzde 15'i hasta

Son 20 yılda beslenme düzeni fast food gıdalara kayarken Türkiye'nin gıda kaynaklı sağlık tablosu da giderek bozuluyor. Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Profesörü Dr. Kubilay Karşıdağ, toplumun yüzde 15’inde diyabet yüzde 15’inde ise gizli şeker bulunduğunu bunun kontrol altına alınmazsa daha ciddi sıkıntılara yol açacağını söyledi.

'Baş edilemez hale gelecek'

Sosyal güvenlik kurumu harcamalarının yüzde 15'inin sadece şeker hastalığı ve şeker hastaları için ayrıldığını belirten Kubilay, ayrıca toplumun 3’te 1’inde kilo fazlalığı olduğunu söyledi. Gelecekte kilo fazlalığının yol açacağı sorunlarla başa çıkamayacak hale gelineceğini ifade eden Kubilay, önce kilo fazlalığını engellemeye çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti.

'Tüketimi acilen azaltılmalı'

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de, aşırı şeker tüketiminin başta böbrek hastalığı olmak üzere birçok hastalığın temelini oluşturduğunu belirterek, “Şeker bağımlılık demektir, Türkiye şeker tüketimini azaltmak zorundadır. Bu konuda tüm kurumlara, özellikle halkımıza büyük görevler düşüyor. Tuz tüketimini nasıl azalttıysak acilen şeker tüketimini de azaltmamız gerekiyor” dedi.

Uzak durulacak 5 besin

Şekerin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Karşıdağ, “Beslenme için 5 şeyden uzak durun. Şeker ve şekerli gıdalar, beyaz ekmek, pirinç pilavı, içine şeker veya fruktoz eklenmiş içecekler, dışarıda yapılmış ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durun. Bunun dışında yiyip içtiklerinize dikkat edin. Bunların üstünde her gün mutlaka yürüyün. Yaşımıza ve kapasitemize göre 20 ila 60 dakika arasında yürümeliyiz. Bu gençken kasların gelişmesi, ileri yaşta kasların erimemesi için son derece önemli. Özetle başta şeker, kilo fazlalığı ve kanser olmak üzere birçok hastalıktan sadece ve sadece başta şeker yemeyerek kendinizi koruyabilirsiniz” dedi.