Türkiye’de 1 milyon kişi diyabete bağlı körlük riski altında

12 Kasım 2019

Mehmet KAYA



Türk Oftalmoloji Derneği yılık kongresi sonucunda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’de hızla yükselen diyabete bağlı hastalıkların risk oluşturduğu, bunlar arasında en önemli olanlardan birinin körlük olduğu kaydedildi.

İstatistiki olarak 1 milyon kişinin diyabete bağlı körlük riski taşıdığı vurgulandı. Öteyandan, ekonominin bütün dallarında yoğun monitör kullanımı yaşandığı belirtilerek, sürekli monitörlere bakarak çalışan yetişkinlerin göz kuruluğu çektiği ve bunun da verimi düşürdüğü belirtildi. Mobil cihazlar ve bilgisayarlarla çok uzun süre geçiren çocukların ise göz sağlığının bozulabildiği bildirildi.



Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi Antalya’da tamamlandı. Kongreye yönelik basın toplantısında soruları yanıtlayan, Dernek Genel Sekreteri İzzet Can, çocukların günde 40 dakikadan fazla tablet, telefon, bilgisayar gibi yakından bakılan monitörlere bakmaması gerektiğini, bunun miyop ilerlemesinde ciddi rolü olduğunu söyledi. İzzet Can, “Tabletlerin özellikle miyop ilerlemesinde ciddi rol oynadığı araştırmalarla da ortaya kondu. Araştırmalara göre özellikle sokakta oynayan çocuklarda miyopun da daha az ilerlediği tespit edildi” dedi.



Yetişkinlerde de sorun



Çağdaş iş ortamının hemen her aşamasında monitörlere yakından bakarak çalışıldığını, bazı yetişkinlerin sürekli olarak monitörlerle çalıştığını hatırlatan İzzet Can, monitörlerin en büyük etkisinin göz kırpma refleksini yavaşlatması olduğunu vurgulayarak, bunun da göz kuruluğuna, kızarma ve ağrıya neden olduğunu bunun da verimi etkilediğini belirtti. İzzet Can, yetişkinleri monitöre bakarken bilinçli olarak göz kırpma ve suni gözyaşı damlaları kullanma önerdi.



1 milyon kişi körlük riski ile karşı karşıya



Toplantıda Türk Oftalmoloji Derneği Üyesi Ziya Kapran da diyabete bağlı görme sorunlarının giderek arttığının altını çizdi. “Türkiye'de 1 milyon diyabete bağlı körlük riski olan çalışan nüfus var. 11 milyon diyabet hastasının yüzde 10'u ağır retina hastalığı olduğu için görmelerini tamamen kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya” dedi.

“Maalesef Türkiye’de şeker hastalığı patlaması var” diyen Ziya Kapran, son 10 yılda diyabet hastası sayısının ikiye katlandığını hatırlattı. Toplamda 11 milyon kişinin diyabet hastası olduğunu ve 18-45 yaş arası hastaların çeşitli düzeylerde görme sorunu yaşadığını bildiren Kapran, “Diyabet hastalarının büyük bir bölümünün hastalıklarının farkında değil. Diyabet hastalarının yüzde 35'inin gözünde bir hastalık var. Retina bölgesinde (diyabetik retinopati) hastalığını oluşuyor. Diyabetik retinopati erken fark edilirse tedaviden olumlu sonuç alınabiliyor. Türkiye'de 1 milyon diyabete bağlı körlük riski olan çalışan nüfus var. Etrafımızdaki ülkelerden daha yüksek bir durumdayız. 11 milyon hastasının yüzde 10 u ağır retina hastalığı olduğu için görmelerini tamamen kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya” dedi.