  1. Dünya Gazetesi
  2. Sağlık
  3. Türkiye'de BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
Takip Et

Türkiye'de BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Türkiye'de COVID-19 aşılama programı kapsamında BioNTech aşısının birinci dozu yapılmaya başlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu yapılmaya başlandı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri COVID-19 aşısının virüsü 6 aya kadar yüzde 91,3 oranında önlediğini duyurmuştu.

Etiketler
Corona virüs