Türkiye'de BioNTech aşısı yapılmaya başlandı
Türkiye'de COVID-19 aşılama programı kapsamında BioNTech aşısının birinci dozu yapılmaya başlandı.
AA
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Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu yapılmaya başlandı.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri COVID-19 aşısının virüsü 6 aya kadar yüzde 91,3 oranında önlediğini duyurmuştu.
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