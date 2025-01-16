Türkiye’de de yaygın kullanılıyor! ABD’de kansere neden olduğu gerekçesiyle yasaklandı

Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi, gıda ve içecek üreticilerine ürünlerinden ‘Red 3’ adı verilen bir boyasını çıkarmaları için talimat gönderdi.

Üreticilerinin Red 3'ü Ocak 2027'ye kadar ürünlerinden çıkarmak zorunda. İlaçlarda ise son süre Ocak 2028 olarak belirlendi.

Ürünlere kırmızı renk veren gıda boyalarında kullanılan bu madde, farelerde kansere yol açtığı gerekçesiyle yıllar önce kozmetik ve ağızdan alınmayan ilaçlarda yasaklıydı. Ancak ‘eritrosin’ olarak bilinen bu katkı maddesi yaygın tüketilen pek çok ürünün içinde bulunuyordu.

‘Red 3’ şekerlemelerde, süt ve fırın ürünlerinde, içeceklerde bilhassa öksürük şurubu olmak üzere ilaç sektöründe kullanılıyor.

Türkiye’deki gıda düzenlemelerinde ‘E127’ olarak bilinen bu katkı maddesi, gıda boyalarında kullanılıyor ve ürüne şeker pembesi bir renk veriyor.

Tüketici hakları savunucuları bu katkı maddesini içeren üreticileri yakından takip ediyor. Şirketler genellikle daha az zararlı olduğu düşünülen maddeleri kullanıyor.