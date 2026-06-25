Türkiye'de en çok ölüme neden olan hastalık belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, 2024 yılında 489 bin 734 olan ölüm sayısı, 2025 yılında 491 bin 684'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Kaba ölüm hızı değişmedi

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında bir önceki yılla aynı seviyede kalarak binde 5,7 olarak gerçekleşti.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,8 ile Sinop oldu. Sinop'u binde 10,2 ile Kastamonu, binde 9,6 ile Giresun ve binde 9,5 ile Balıkesir izledi. En düşük kaba ölüm hızına sahip il ise binde 2,3 ile Şırnak olurken, Hakkari, Van, Batman ve Şanlıurfa da listenin alt sıralarında yer aldı.

En fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından

Ölüm nedenleri incelendiğinde, 2025 yılında ilk sırada yüzde 34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 42,3'ü iskemik kalp hastalıklarından, yüzde 24,6'sı diğer kalp hastalıklarından, yüzde 18,2'si ise serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandı.

Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 47,7 ile Çanakkale olurken, Balıkesir, Hatay ve Burdur da üst sıralarda yer aldı. En düşük oran ise yüzde 25,4 ile Kilis'te görüldü.

Kanser kaynaklı ölümlerde ilk sırada akciğer tümörleri

İyi ve kötü huylu tümörlere bağlı ölümler incelendiğinde, ölümlerin yüzde 28,9'unun gırtlak ile soluk borusu, bronş ve akciğerin kötü huylu tümörlerinden kaynaklandığı belirlendi. Kolonun kötü huylu tümörü yüzde 8,0 ile ikinci, lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörler ise yüzde 7,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

İller bazında değerlendirildiğinde, tümör kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il yüzde 22,4 ile Ağrı oldu. Van, Kocaeli, Ankara ve Elazığ da yüksek oranların görüldüğü iller arasında yer aldı. En düşük oran ise yüzde 9,7 ile Kilis'te kaydedildi.

Bebek ölüm hızı geriledi

TÜİK verilerine göre bebek ölümlerinde düşüş yaşandı. 2024 yılında 8 bin 484 olan bebek ölüm sayısı, 2025 yılında 6 bin 988'e geriledi. Buna bağlı olarak bebek ölüm hızı da binde 9,0'dan binde 7,8'e düştü.

Doğumdan sonraki ilk beş yıl içinde ölme olasılığını gösteren beş yaş altı ölüm hızı da 2024'te binde 11,1 iken, 2025 yılında binde 9,5 olarak hesaplandı.