Türkiye’de tespit edildi! Batı Nil virüsü ölümcül mü, belirtileri neler, nasıl bulaşıyor?

Türkiye’de Batı Nil virüsü görüldüğüne ilişkin haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı’ndan kritik açıklama geldi.

Bakanlık Batı Nil virüsü haberlerini doğrularken, bu yıl içinde Türkiye’de altı vaka görüldüğünü duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, “Batı Nil virüsünün virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğu” hatırlatıldı.

Batı Nil virüsü genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülüyor. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşıyor.

Türkiye’de Batı Nil virüsü 2010’dan bu yana görülüyor.

'Maymun çiçeği virüsü Türkiye’ye sıçradı mı sıçramadı mı' tartışmaları yapılırken, Batı Nil virüsü haberleri tedirginlik yarattı.

Batı Nil virüsü kimler için tehlikeli?

İnsanlar “Batı Nil virüsü ölümcül mü” sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Batı Nil virüsüne ilişkin “Toplumda Maymun çiçeğinden daha fazla sorun yaşıyoruz” dedi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, özellikle yaşlı nüfusta, merkezi sinir sistemini tutarak menenjite yol açabildiğini belirterek, bildirilen vakaların da hastaneye yatış gerektiren ağır olgular olduğunu kaydetti

Prof. Dr. Yavuz, “Yüzde 80, hastalığı hafif geçiriyor. Ancak yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde ağır ve ölümcül olabiliyor” dedi.

Batı Nil virüsünün belirtileri nelerdir?

Enfekte olan kişilerin büyük bir çoğunluğu (yüzde 70-80) hiçbir belirti göstermez.

Bazı hastalarda ise ateşle birlikte ishal, kusma, eklem ve baş ağrıları, vücut ağrıları ya da cilt döküntüleri gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Virüsü kapan yaklaşık beş kişiden birinde bu tür belirtiler görülür.

Genellikle, bu hastalar tamamen iyileşse de, yorgunluk ve halsizlik birkaç hafta veya aylarca sürebilir.