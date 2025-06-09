Türkiye'de yeni kene türü tespit edildi! 30'dan fazla hastalık taşıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümünden Dr. Kandai Doi ile bir süredir Türkiye'deki keneler üzerine ortak çalışma yürüttüklerini ve yeni bir tür keşfettiklerini açıkladı.

"Çin menşeli bir kene"

Geçen yıl İstanbul'da bir kişinin üzerinde bulduğu keneyi kendilerine getirdiğini belirten Keskin, kenenin Uzak Doğu kökenli muhtemelen Çin menşeli bir kene olduğunu belirterek, Türkiye'ye yerleştiğini belirtti.

Dr. Kandai Doi ile yaptıkları çalışmanın 'Experimental and Applied Acarology'de makale olarak da yayımlandığını belirten Keskin, bu türün istilacı olduğunu belirterek, "Türkiye'ye 3-4 yıl önce geldiğini düşünüyorum. Sahada eylül ayından bu yana düzenli olarak aynı bölgeden örnekler topluyoruz. Bu süreçte kenenin larva, nimf (yetişkin forma benzeyen) ve ergin dişi evrelerini gözlemledik. Bu da bu türün ülkemizde yerleştiğini ve üremeye başladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"30'dan fazla hastalık etkenini taşıdığı biliniyor"

Keskin, Haemaphysalis longicornis türünün hastalık taşıma potansiyeline ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu kenenin, Hyalomma marginatum gibi yüksek vektör potansiyeline sahip, 30'dan fazla hastalık etkenini taşıdığı biliniyor. Şu anda popülasyonunu, taşıyabileceği potansiyel patojenlerin varlığını ve yaygınlığını izliyoruz. Ülkemizdeki kene türü sayısı 56 oldu ancak bazı türlerin isimleri, yapılan moleküler çalışmalar sonucunda değişebilir. Bu çalışmaların sonuçlarını bekliyoruz."

"İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor"

Dr. Kandai Doi ise yeni tespit edilen kenenin bir Asya türü olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de ilk kez tespit edilmiş olmasını kayıt altına aldık. Özellikle Çin ve Avustralya'da yaygın olarak görülüyor. 2017 yılından sonra ABD'ye de ulaştı. Burada hayvan hastalıkları açısından ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. İstilacı bir tür olarak insan sağlığı açısından büyük risk taşıyor. 30'dan fazla hastalık etkenini taşıyabiliyor." diye konuştu.