Türkiye'deki aşı araştırmasında son dönemece girildi: Gönüllülerin kodları kırılıyor

COVID-19 ile mücadele kapsamında Türkiye’nin Çinli firmadan satın aldığı ikinci parti 6,5 milyon doz CoronaVac aşısının gelmesinin ardından, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yapılan aşının 3. Faz araştırmada gönüllülerin kodları kırılmaya başlandı. Araştırmanın metodolojisi gereği araştırmacılar ve denekler gerçek ya da plasebo (herhangi bir etkisi olmayan aşı) aşı olduğunu bilmiyor. İki gerçek aşıya karşılık 1 plasebo aşı yapılıyor. Araştırmanın ilk aşamasında sağlık çalışanları deneklerin kodları kırılarak plasebo olanlara gerçek aşı yapmaya başlanılmıştı.

İkinci parti aşının ithal edilmesinden sonra sağlık personeli olmayan gönüllü katılımcıların kodları kırılarak plasebo yapılan kişiler aşılanmaya çağırılmaya başlandı. Hacettepe Üniversitesi yetkilileri bu aşamada araştırmanın durmadığını, aşının etkinliğine yönelik veri toplamanın devam edeceğini açıkladılar. Aşı olan kişilerden kaçının enfeksiyon olduğuna bakılarak etkinlik ölçümü yapılıyor. Kod kırılmadan önce yakın zamana kadar gönüllü katılımı devam ediyordu. Bu aşamadan sonra araştırmaya gönüllü katılanların takip eden dönemde enfeksiyon olup-olmadığına, yan etkilere vb. her türlü sağlık verisine bakılacak.

Araştırmanın veri hesaplaması için yeterli görülen enfeksiyon oranlarına ulaşmasıyla araştırma sonuçları açıklanacak.