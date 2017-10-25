Türkler Küba'da kanser aşısı için sıraya girdi

25 Ekim 2017

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Küba’nın sağlık devrimi ABD’nin bu alanda ülkeye ambargoyu kaldırmasına yol açarken ülkenin sağlık turizminde de ciddi bir hareketlilik yarattı. Eski Küba Büyükelçi Yardımcısı Gökhan Eşeli, kurduğu Momentum Cuba şirketi ile Türkiye’den hastaların Küba’da tedavi görme imkanına ulaşmasına aracılık ediyor. Küba’nın akciğer kanseri başta olmak üzere belirli hastalıkların tedavilerinde çok ön plana geçtiğini anlatan Eşeli, “Türkiye’den özellikle kanser aşısı için Küba’ya gitmek isteyenlerin ciddi talebi ile karşı karşıyız” açıklamasında bulundu. Eşeli, Küba Sağlık Bakanlığı’nın yetkili temsilcisi olduklarını, Küba sağlık sisteminin sunduğu tüm hizmetlerine aracılık yapma yetkileri olduğunu belirtti.

Süreç nasıl işliyor?

Eşeli’nin verdiği bilgilere göre Küba’da sağlık turizminde açık ara önde olan alan kanser. Ülkenin geliştirdiği akciğer, kolon kanseri, beyin tümörü gibi alanlarda 3 farklı kanser aşısı bulunuyor. Kanser aşısı, Küba’da önleyici değil tedavi amaçlı bir buluş. Eşeli, aşının alternatif değil tamamlayıcı bir hizmet olduğunun, kesin tedavi değil hayat süresini uzatma iddiasında bulunduğunun altını çizdi. Süreç ile ilgili bilgi veren Eşeli, “Hastaların raporlarını alıyor, bu raporları Küba Sağlık Sistemi içinde gerekli noktalara ulaştırıyoruz. Sağlık Bankanlığı’nın online sistemine erişimimiz var. Bu süreçleri bünyemizde bulunan genel cerrah yürütüyor. Küba’dan gelen geri dönüş paralelinde hastayı götürüyor ve istediği hizmeti almasında aracılık ediyoruz” bilgisini verdi. En çok talebin kanser aşısına yönelik olduğunu anlatan Eşeli, “Hastalar gidip 1 hafta bir tedavi hizmeti alıp, sonrasındaki süreçte kullanacakları aşıyı da yanlarına alarak geri dönüyor” dedi.

Biyoteknoloji tesisi planı

Peki her hasta kabul ediliyor mu? Eşeli, Küba’da sistemin kâr etmek üzerine kurulu olmadığını, 15 bin euro gibi bir ücretten başlayan bu hizmette bazı hastaların sunulacak tedaviye cevap veremeyecekleri gerekçesiyle kabul edilmediklerini söyledi. Eşeli’nin verdiği bilgilere göre Küba, 60 yıldır tüm kamu kaynaklarını sağlıkta bir devrim yapabilme adına bu alana yönlendirdi ve şimdi karşılığını alıyor. Ülkede sağlık hizmetleri vatandaşlara tamamen ücretsiz. Yurtdışından gelenlerden ise belirli bir ücret alınarak sistemin sürdürülebilirliği sağlanıyor. Eşeli, ülkede hastanelerin 5 yıldızlı otel mantığında olmadığını ancak her türlü standartı taşıdığını vurguladı. Dünyaya en fazla doktor ihraç eden ülkede halen dünyanın en büyük hastanesi bulunuyor. Momentum Cuba Başkanı, Küba’da önümüzdeki dönemde içinde sağlık ünitesi ve biyoteknoloji tesisi olan bir sağlık merkezi kurma planları olduğunu da açıkladı.

Küba’yı şirket adında kullanmak için özel izin

Ülke isimlerini şirket isimlerinde kullanmak için özel izin almak gerekiyor. Momentum Cuba ismini alabilmek için Küba devletinden özel izin aldıklarını anlatan Gökhan Eşeli, yabancı devlet adı olan Türkiye’deki tek şirket olduklarını, Küba’ya sadece sağlık değil turizmin her alanında faaliyet gösterdiklerini anlattı. Eşeli, diplomatlıktan sonra medya sektöründe yapımcılığa başlamış, Obama’nın sürpriz Küba ziyareti sırasında oluşan talep sonrası ABD’den ülkeye lüks turlar gerçekleştirerek sektöre girmiş. Küba’ya Türkiye’den yılda 15 bin kişi seyahate gidiyor. Sayının artmasında THY’nin son 1 yıldır gerçekleştirdiği direkt seferlerin de etkisi oldu. “1996 yılında kendi isteğimle Küba’ya tayin oldum. Türkiye ile Küba’nın fl ört ettiği, Leyla Umar’ın Fidel Castro ile yemekler yediği o dönemde Küba’da Büyükelçi Yardımcılığı yapıyordum. Ülkeyi, lisanını, kurumlarını çok iyi biliyorum. Bu tecrübeyi şimdi turizmde değerlendiriyorum” diyen Eşeli Türkiye’de her segmentte hizmet verirken ABD’den Küba’ya lüks turlar gerçekleştirmeye devam ettiklerini açıkladı. Şirketin Havana’da da bir ofi si bulunuyor. Momentum Cuba, önümüzdeki dönemde Kolombiya’dan San Salvador’a Amerika kıtasını da içerecek şekilde faaliyetlerini genişletmeyi hedefl iyor.