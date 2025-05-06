TÜSEB ve ASELSAN başardı! Yerli kalp-akciğer makinesi geliyor

TÜSEB ve ASELSAN başardı! Sağlıkta bir dev adım daha... Testleri başarıyla geçen yerli kalp-akciğer makinesi gelecek yıl kullanımda!

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, ASELSAN ile ortak geliştirilen yerli kalp-akciğer makinesinin 2026'dan itibaren Türkiye’deki hastanelerde kullanılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kervan, cihazın ilk testlerinin TÜSEB bünyesindeki IDEA Laboratuvarlarında başarıyla tamamlandığını belirtti.

TÜSEB’in, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yönetiminde 9 enstitüyle faaliyet gösterdiğini aktaran Kervan, sağlıkta AR-GE ve inovasyona büyük önem verdiklerini vurguladı. Kurum bütçesinin iki katına çıkarıldığını ve yüzde 70’inin proje desteklerine ayrıldığını kaydetti.

2020 yılında ASELSAN ile başlayan iş birliği kapsamında, mühendislerin ameliyathanelerde saha çalışmaları yaptığını belirten Kervan, cihazın klinisyenlerin görüşleri doğrultusunda tasarlandığını söyledi. Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütülen testlerde cihazın, mevcut benzerlerinden daha başarılı sonuçlar verdiğini ifade etti. Ürün, henüz hayvan deneylerine başlanmadan tasarımı ve teknolojisiyle üç ödül aldı.

Kaynak: AA