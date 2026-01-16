Üç virüs aynı anda yayılıyor! Uzmandan önemli uyarılar

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Şevket Özkaya, Ocak 2026 itibarıyla Avrupa ve Türkiye genelinde solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşandığını belirterek, bu kış döneminin "üçlü salgın" (tripledemic) tablosuyla geçtiğini söyledi.

Özkaya, özellikle hastalarda daha önce görülmemiş düzeyde yaygın ve şiddetli vücut ağrılarının öne çıktığını ifade ederek, "Hastalarımız daha önce hiç yaşamadıkları kadar şiddetli ve yaygın vücut ağrılarından şikayet ediyor" dedi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine işaret eden Özkaya, bu kış Influenza A (H3N2), RSV ve COVID-19’un aynı anda dolaşımda olduğuna dikkat çekti. Bu sezonun en ayırt edici özelliğinin ise yaygın kas ve eklem ağrıları olduğunu vurguladı.

Yüksek ateş, ileri düzey halsizlik ve ağrı

Baskın seyreden Influenza A (H3N2) enfeksiyonunun ani başlayan yüksek ateş, ileri düzey halsizlik ve "kemiklerim kırılıyor" şeklinde tarif edilen ağrılarla ilerlediğini belirten Özkaya, COVID-19’un Nimbus ve JN.1 varyantlarında boğaz ağrısı ile yaygın vücut sızılarının ön planda olduğunu aktardı. RSV’nin ise özellikle 65 yaş üzeri ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ağır kas ağrıları ve solunum sıkıntısına yol açabildiğini kaydetti.

Vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulunan Özkaya, "Birçok enfeksiyon istirahat ve sıvı alımıyla geçebilir. Ancak ateşin üç günden uzun sürmesi, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ya da şikayetlerin 10 günü aşması durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.

Grip aşısı hastaneye yatış riskini azaltıyor

Antibiyotiklerin virüs kaynaklı enfeksiyonlarda etkili olmadığını hatırlatan Özkaya, gereksiz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayarak, "Grip aşısı yüzde 100 koruma sağlamasa da hastalığı ağır geçirme ve hastaneye yatış riskini önemli ölçüde azaltıyor" değerlendirmesini yaptı.