Ünlü olmak erken ölüm riskini yüzde 33 artırıyor

Bilimsel bir çalışma, şöhretin şarkıcıların yaşam süresini kısaltabileceğini ortaya koyuyor. Ünlü şarkıcılar, ünlü olmayan meslektaşlarına kıyasla ortalama 4 yıl daha erken hayatını kaybediyor.

Journal of Epidemiology & Community Health’te yayımlanan çalışmada, Kuzey Amerika ve Avrupa’dan 648 şarkıcı incelendi. Bunların 324’ü ünlü, 324’ü ünlü olmayan sanatçılardı.

Gruplar; doğum yılı, cinsiyet, ülke, etnisite, müzik türü ve solo/grup performansı gibi değişkenler açısından eşleştirildi.

Ünlü şarkıcılar, eleştirmen ve sektör profesyonellerinin listelerine dayanan bir veri tabanından seçildi; 1950-1990 arasında aktif olanlar dikkate alındı.

Analizlere göre ünlü şarkıcılar ortalama 75 yaşına kadar yaşarken, ünlü olmayanlar 79 yaşına ulaşıyor. Ünlü olmanın erken ölüm riskini yüzde 33 artırdığı saptandı. Grup üyeliği tek başına performansa kıyasla yüzde 26 daha düşük riskle ilişkili olsa da bu etki, şöhretin yarattığı risk artışını ortadan kaldırmadı.

Önemli bir bulgu, artan riskin şöhret kazanıldıktan sonra başlaması. Sadece iki sanatçı ölümünden sonra ünlü oldu. Bu da erken ölümün şöhreti “üretmediğini”, tersine şöhretin sağlık risklerinde bir dönüm noktası oluşturduğunu gösteriyor.

Şöhret stresi, mahremiyet kaybı

Araştırmacılara göre olası nedenler arasında yoğun kamuoyu baskısı, sürekli performans stresi, mahremiyet kaybı ve buna eşlik eden psikolojik yükler bulunuyor. Bu koşullar, zararlı başa çıkma davranışlarını tetikleyerek zaten riskli bir grupta ek bir kırılganlık yaratabiliyor. Dikkat çekici biçimde, şöhretin yarattığı risk artışı ara sıra sigara içmenin yol açtığı riskle (yüzde 34) benzer düzeyde.

Maddi güvencenin koruyucu etkisine rağmen...

Çalışma gözlemsel olduğu için nedensellik kesin değil; örneklem küresel değil ve yalnızca şarkıcıları kapsıyor. Ancak araştırmacılar, maddi güvencenin koruyucu etkisine rağmen şöhretin bu faydayı aşan bir zarara yol açabildiğini vurgulayarak, ünlüler için hedefli koruma ve destek programlarının gerekliliğine işaret ediyor.